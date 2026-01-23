新加坡货船黄岩岛附近海域沉没 中国海警救17名菲律宾船员︱有片

解放军南部战区指，周四（22日）晚上9时许，一艘从菲律宾驶往中国广东的外籍散装货船，位黄岩岛西北55海里附近海域倾斜失联，船上共有21名船员。

到了翌日（23日）凌晨1时34分，中国海警接海南省三沙市海上搜救中心通报。解放军南部战区同时调度力量展开救援，安排军机位失事海域上空持续搜索，2艘中国海警舰艇接令后快速前出施救。



截至今日傍晚6时，已救起17人，其中15人生命体征稳定，2人遇难。目前，救援行动仍在进行中。



彭博社引述菲律宾海岸警卫队说，这艘名为「德文湾」号（M/V Devon Bay）的货轮悬挂新加坡国旗，21名船员全为菲律宾籍，船装载了铁矿石，从菲律宾南部的三宝颜港出发，前往广东阳江港，途中却发生事故。

菲律宾海岸警卫队发出的声明说，他们派出两艘船和两架飞机前往展开营救工作，并从香港海上救援协调中心获悉，21名菲律宾船员中有10人被一艘路过的中国海警船救起。