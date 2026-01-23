罗湖口岸︱男子北上持「有料」旧胶袋 X光机建功查2.5公斤鱼翅︱有片
更新时间：16:05 2026-01-23 HKT
罗湖海关有入境男子，携带的胶带内被X光机发现异常影像，经检查，男子走私查出2.5公斤濒危镰状真鲨鱼翅。
海关发布消息，近日，罗湖海关关员在对入境旅客进行监管时，发现一名男性旅客进入海关监管区未向海关申报，其携带物品的机检图像异常，海关关员随即对其进行拦截检查。
经进一步检查，海关关员在该旅客手持的白色胶袋内查获大量丝状金黄色鱼翅制品。
后经深圳海关动植物检验检疫技术中心鉴定，上述鱼翅为镰状真鲨制品。镰状真鲨属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录Ⅱ中列明物种。据有关规定，除合法持有野生动植物进出口证书外，禁止携带濒危物种及其制品进出境，情节严重构成犯罪的将依法追究刑事责任。
