马年生肖茅台印错字 市场：或有收藏潜力

即时中国
更新时间：10:23 2026-01-23 HKT
发布时间：10:23 2026-01-23 HKT

近日有网友发现，贵州茅台旗下一款马年生肖酒包装盒上有错别字，二十八星宿中的「昴」被误写为「昂」。前日深夜茅台发文确认是印刷错误，称已联系供应链员工加班修改，已收到货的消费者可就近前往当地茅台自营店更换。

马年生肖茅台印错字，市场认为或有收藏潜力。小红书
据悉这款引发争议的马年茅台酒以「星象守护．龙马精神」为核心创意，此次出错的「昴」星宿是西方白虎七宿之一。「i茅台」官方公众号发布致歉声明称，53%vol 500ml贵州茅台酒（丙午马年）经典版的包装盒侧面星宿图上，确实把「昴」字印成了「昂」。

相关新闻：飞天茅台︱上海蛊惑侍应换走3瓶贵白酒 物主靠「神之手」揭发

除道歉外，官方还在回应中展现幽默，「脑洞大开」地提议设计一个模具，让消费者自己把这一「」补上去，以此作为品牌与消费者的「共创」纪念。 有网友认为，在收藏界「错版」往往意味着独特的价值，这反而增加了产品的稀缺性和话题度，或许会成未来升值的催化剂。

 

