性商教母｜网红周媛教魅力修练吸金2400万 高价卖情趣用品惹热议

近日一名自称「中国性商教母」的女网红周媛走红社媒，其开办的魅力女性修炼班、眼神勾人教程等引发舆论争议。她的「我眼神给出去」、「我的身体形成了一个X字形」等金句画面被大批网友模仿，部分明星名人也下场玩梗。据悉周媛的商业帝国覆盖知识付费、情趣用品、美业医疗等领域，仅其官方商城上的付费课收入就超过2400万元（人民币，下同），累计学员数万人。官方《中国妇女报》发表评论，指这些视频课程扭曲价值观，网路平台应加强审核。目前周媛多个帐号已被封或设为私密帐号。

▍中国组 ▍

「我眼神给出去」成金句

突然爆火的周媛在抖音、小红书等平台均有帐号，坐拥近20万粉丝。帐号简介显示，她是「黑白颠性商学苑」的创始人、性商第一人、45+女性企业家，影响人数超百万。她主要发布针对女性魅力修炼课，部分画面尺度较大。

据「黑白颠性商学苑」官方公众号，性商学院始于2018年，是内地首间女性「性商教育平台」，培养的是一种从心灵折射到肉体的自信。课程主要分为线上线下两类，线上课从9.9元、99元、999元到上千元不等，另有高阶、个性化导师定制课程，售价高至8.8万。以999元的全维提升营为例，课程包含多种情感问题和情趣玩法，官方商城页面显示已有5690人学过。

课程最贵8.8万

线下方面，「黑白颠」主推售价2999元的两天两夜训练营、4980元的三天三夜训练营。课程声明称，仅服务成年女性，导师具有国家认证的心理咨询师、生殖健康咨询师等专业资质。工作人员透露线下活动非常火爆，1个月可能会开10多场，覆盖长沙、厦门、天津、西安、南京等多城，至少需提前10天预约。

除卖课外，「性商教母」的商业版图还覆盖情趣用品、美业医疗、创业和财富课程指导等。其商城内会卖内衣、成人玩具、计生用品等，不少原本的平价商品在标注「导师同款」后身价暴涨，比如某款3支装的润滑剂标价109元，而同款产品在其他平台折后价不足50元。

遭质疑「小三培训课程」

对此有网友质疑称，「X型回眸」就是教人怎么「撩汉」，相关课程就是「小三培训班」，将女性异化为讨好男性的「工具」。而周媛则声称，自己的课程长期被误解为「讨好男性」，但实际想强调的是「亲密关系里我们可以取悦自己」。

争议声中，周媛多个帐号前晚已设为私密帐号，「黑白颠周媛」实名主帐号已被封。