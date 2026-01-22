歼-20发射「小飞棍」导弹疑为新型「霹雳-16」 可猎杀300公里敌机

歼-20首飞15周年的纪念影片中现惊鸿一瞥，让全球防务观察家震惊：歼-20主弹舱大开，一枚通体浑圆、几乎看不见传统弹翼的「光杆导弹」呼啸而出，「没翅膀」的设计有人戏称它为「小飞棍」，外界认为导弹极有可能是专门为五代机隐身弹舱订制的「霹雳-16」，预计能猎杀远在300公里的敌机。

设计可令挂载量增多

这款空对空导弹最大特征是移除巨大弹翼，改用超小型弹翼甚至全动尾翼，「修身」设计让导弹变成光滑圆柱体。通过移除弹翼释放空间，让歼-20主弹舱挂载量由4枚「霹雳-15」增加到6至少枚「霹雳-16」。

相关新闻：「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机

相关新闻：歼-36新原型机空速管消失 专家：打脸美国2035始入列推测

知名军事自媒体「瞩望云霄」认为，「霹雳-16」的光杆设计有利拓阔射程，导弹在飞行过程中的能量损失也大幅减少。据称，导弹采用先进的双脉冲或多脉冲固体火箭发动机，这意味其性能如同长跑运动员，在飞行途中保存「体力」，末端攻击，瞬间二次点火，爆发出惊人动能，让对手无法轻易逃脱。

至于外界质疑导弹没有弹翼后怎么拐弯，分析指，「霹雳-16」在高超音速飞行状态下，导弹的圆柱状机身本身就能产生升力。配合高精度的推力矢量控制，「霹雳-16」不再需要笨重的弹翼拨动气流，而是直接通过改变喷气方向和调整机身攻角来实现极高负荷的机动能力。

「霹雳-16」的光滑设计不仅利于弹舱内的紧密排布，也让导弹脱离弹舱瞬间的雷达反射截面积干扰降到最低，让歼-20在发射瞬间依然保持低可探测性。分析进一步判断，此次影片曝光的导弹，很可能就是霹雳-16的定型版本，一举弥补歼-20载弹量不足的缺陷。