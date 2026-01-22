Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

广州大妈落楼挂住睇手机 扶栏累手中BB直挞落地︱有片

即时中国
更新时间：07:30 2026-01-22 HKT
发布时间：07:30 2026-01-22 HKT

行路睇手机易生意外。广州日前有离谱的大妈抱婴儿出街时，全程专注看手机，落楼梯时竟忘记另一只手是抱著BB，松开手企头扶栏杆，导致约数月大的婴儿直坠地下，后脑撞落楼梯，意外全程，大妈手机始终紧握在手中，被网民骂翻。

网民斥意外后仍紧握手机

广州有网民日前释出居所公共空间的闭路电视影片，显示在14日，有疑是保姆的大妈，抱著仅数个月大的婴儿行楼梯出门。

相关新闻：上厕所玩手机蹲足2小时 33岁内地男肠子掉出13cm

大妈自离开家门，便一手抱B，一边看手机，至到楼梯边缘时，大妈本能伸手扶栏杆，没有意识当时抱著婴儿，导致BB直接跌落地，后脑撞落楼梯。

大妈吓得立即弯身抢救，屋内另一疑是婴儿母亲的女子，亦闻声出来了解，发现是婴儿跌落地，便与大妈合力抱起正在痛哭的BB检查情况。

网民发现，大妈即使在意外发生后，对手机仍然不离不弃，全程紧握，批评她极不负责任，「现在好多老人的手机瘾比年轻人还大」、「天呐，这后脑勺磕到了」、「干什么事都不能三心二意更何况是带孩子」、「突然放开（BB）去扶围栏，手机却拿得死死的」、「保姆吧，亲人不会这样」、「真是看著气人，希望小孩没事」、「这家伙打死都嫌不解气！」

影片原账号已将短片下架，暂未知片中坠地婴儿有否受伤。

 

 
 

