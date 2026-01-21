甘肃3男3日奸12岁女多次不立案 家属控警渎职又不立案惹议

内地法律规定与未满14岁幼女有性行为一律视为强奸。甘肃有12岁女童被3名男子，禁锢3日在车上及酒店多次强奸，但警方却不立案，受害人家属找媒体曝光，坚持追究10个月才改控强奸。至于举报办案民警渎职，检方同样不立案，仅对涉事12人问责，处理手法在网上引发广泛质疑。

网友约见面车上强奸受害人

澎湃新闻报道，受害人小燕（化名）是甘肃临夏和政县人，2021年12岁小学毕业未久的她，在网上认识马某华，同年7月相约见面。

二人见面时，小燕被邀上一辆7座汽车，同车有马某云及司某云，途中，马某华及司某云在车上猥亵及强奸小燕。

受害人叔叔对临夏公安局及检察院的不立案决定，提出质疑。

小燕之后被带住一间宾馆，被禁锢的3日里，多次被马某华及司某云强奸，过程被拍片，又逼小燕录音，承认自愿发生性行为。

小燕2021年8月1日凌晨1时许获释后，独自在临夏市中心广场呆坐，遭周某洒搭讪、纠缠带到另一宾馆，遭3次强奸。

警指无犯罪事实不立案

翌日下午，小燕叔叔马建强（化名）找到失踪的小燕，获知她被多人性侵后报警，警方仅调查至8月6日，即以「孩子自愿谈对象」、「认为无犯罪事实发生」为由，不予立案。

马建强几经追究，案件始改为聚众淫乱，将马某华、司某云刑拘15日。

马建强质疑处分，要求重查未果，在2022年5月，将案件曝光，引起媒体及社会注意，临夏州始成立联合调查组，并在成立同日刑拘上述疑犯，最后马某华、司某云、周某洒、马某云因强奸罪成，分别判刑6年至15年。

12人问责名单未公开

马建强认为，办案的民警最初不立案及之后仅改为聚众淫乱是渎职，要求问责。2023年4月，临夏州纪委监委发通报，案件有12人被问责，给予处分或调离公安系统等处罚，但问责名单未有公开。

马建强不满处分过轻，一直上诉到省检察院。2025年12月，甘肃省检察院作出复议决定，维持不对涉事民警立案调查渎职。

检察院解释，无证据证实涉事民警存在主观故意滥用职权或徇私枉法，他们办案过程虽「的确有问题」及有过错，但未达立案追究刑事责任程度。

复议结果，引起网民广泛讨论，「不立案的问责名单也应该公布啊」、「十个月才立案强奸？」、「12个明显有问题的公职人员连最基本的公示都没有，太可怕了」、「这到底收了多少钱啊」、「如果没有网络会是什么样子？」、「这还是人间的新闻吗？」、「即使这样也不开除么」、「不用猜了，明显有猫腻了」。