寒潮南下致多地降雪 「上海下雪」社媒洗板｜有片

今晨在寒潮影响下，从华北到华南共有14个省会、首府、直辖市的气温创今冬以来新低。分别是：太原（老站）零下18.2℃、天津西青零下13.9℃、北京零下12.6℃、石家庄零下10.4℃、合肥零下9.1℃、郑州零下8℃、南京零下5.5℃、西安泾河零下4.6℃、武汉零下4.1℃、长沙零下3.8℃、贵阳零下3.4℃、上海徐家汇零下1.5℃、南昌零下0.9℃、南宁5.3℃。昨天上海罕见出现降雪，「上海下雪」昨日冲上热搜，雪景照片「洗板」各大社媒。

14个省创今冬以来最低温

据「央视新闻」报道，天气预报主持人刘超称，昨天上海不仅有降雪，可能还有其他的雨雪相态的天气也出现了，是由于低空有逆温层出现，导致雪花出现融化或半融化的情况。今天，湖北、湖南、贵州等地可能还会出现降雪；湖南中南部、贵州中东部和西北部、广西北部等地部分地区有冻雨或冰粒。至明天，这一带的雨雪天气将会逐渐消退。

据中国天气，预计明后天，中东部大部将进入雨雪间歇期。随著寒潮和雨雪影响结束，后天起长江以南地区气温将陆续转为偏高，但北方多地气温仍然低迷。

上海罕见有积雪

昨天上海出现降雪天气，「上海下雪」随即冲上热搜，雪景照片「洗板」各大社媒。据「澎湃新闻」引数用据指上海出现积雪颇为罕见，「25年间仅有10年出现积雪，年均积雪日约为3.8天。」正如《繁花》里林太说的，「上海的雪，落到地上也积不起来」。

邻近香港的深圳发布寒冷黄色预警信号，21日阴天到多云，部分时间可见阳光，气温10-16℃，沿海、高地和海区最大阵风8级，预计22-23日气温继续下降，过程最低气温降至7-8℃，最大阵风7级左右。

广东为甚么没有下雪？

有网友提到，这次南方这么多地方都下雪了，广东为甚么没有下雪？与台风「洛鞍」有关系吗？

刘超：本轮过程中，1号台风「洛鞍」对于华南雨雪增减是没有决定性的影响的。下雪有一个最核心的指标，就是云层温度低于0℃，而近地面气温通常需低于或接近0℃，另外还需要有大量的水汽配合。寒潮到来之前广东这一带的基础气温就比较高，再加上寒潮缓慢南下过程中实力被逐渐消耗，到达广东的时候已经是「后劲不足」的状态，所以虽然会出现降温，但是降温过后，广东大部气温也是到不了0℃附近的。像今天，位于广东大部的最高气温都在10℃上下。另外，冷空气抵达后，空气又会变干燥，所以水汽条件也不理想。这次寒潮过程中，广东大部地区确实没有达到下雪的条件。