10月大男婴惨遭拮满数百孔放血 断针留颈就诊揭「疯母」恶行

即时中国
更新时间：09:36 2026-01-21 HKT
发布时间：09:36 2026-01-21 HKT

近日，云南有医生在短视频平台称，自己接诊的一名10个月大的男婴患者全身被扎针孔，颈椎处还有断针，引发关注。昆明市卫健委称警方已介入调查；墨江县多部门核查。

不听话就用针拮放血

据《华商报》「大风新闻」，上海交通大学附属医院新华医院脊柱外科医生隋某，他在1月14日发布的视频中讲述道，自己接诊了一名10个月大的男婴，身上可能布满500至600个针孔，此番就诊也是因为母亲把针从脖子穿进，针柄断掉后，断针被留在颈椎内，当时情况很凶险，需要动手术取出。

相关新闻：恶魔幼儿园︱辽宁幼师集体虐儿 15日掌掴推撞墙喂口水饭千次

相关新闻：台南冷血保母涉虐6名婴儿 家长看残忍影片：我把孩子送地狱

隋医生说，参与会诊的医护都表示非常震惊，10月大的小朋友体表面积不是很大，但身上布满了针孔。他称，经了解，男婴母亲有些精神异常，在家独自看护孩子时，一旦孩子不听话，就会用缝鞋的针扎孩子，说是要给孩子做放血。

隋医生说，会诊当天，他便给男婴完成了手术，很顺利地将针取出，术后三四天，男婴情况非常稳定，已经转出了ICU。后续已经报警了，警方还在进一步处理。

网传，事发时间为2025年12月底至2026年1月初。彼时，隋医生在昆明市儿童医院前兴院区坐诊。另有网友称，他向昆明警方报警，但警方称已将案件转至普洱市墨江县公安部门处置。

多方回应

昆明市卫健委回应称，隋某前段时间确实在昆明市儿童医院坐诊，并接诊了该病例，称警方正在调查。目前，昆明市公安局西山分局正在调查处置。

关于有网友反映案件疑似已移交墨江县公安局一事，报道指，墨江县公安局工作人员回应称，已收到相关线索，并第一时间开展核查，核查结束后，会对外发布情况通报。关于孩子妈妈可能存在精神问题一事，工作人员表示，他们正在做相关工作，需要有精神鉴定作为依据。至于墨江县民政局工作人员就表示，核查工作是从1月19日开始的，目前仍在核实过程中，暂时无法回复。

另据红星新闻，墨江县妇联回应，目前已介入此事，小孩在医院治疗，其母亲也已送医。

