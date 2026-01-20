Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《鬼灭之刃》︱成都16岁摄影师丧打5未成年Coser 网民斥：只敢欺负女生

即时中国
更新时间：21:08 2026-01-20 HKT
发布时间：21:08 2026-01-20 HKT

四川成都发生1个打5个冲突事件。有16岁男摄影师疑因迟到1个小时被骂，追打5名未成年、最小只12岁的《鬼灭之刃》女Coser，扯脱她们假发、拳打头部等，商场保安起初只拍片不阻止，直至有途人出手。警方指已就事件立案调查，强调网传疑犯有「特殊背景」是谣言。

摄影师迟到1小时成肇因

内地Coser界近日热传多条短片，显示在18日晚，四川成都一个商场内，有多名扮演《鬼灭之刃》角色的女Coser，与一名挂著相机的男子争吵。

相关新闻：5百万粉丝︱嘟嘴伸脷被批毁坏嫦娥角色 女Coser跌¥8万𠱁游戏玩家︱有片

男子之后突然发狂，逐个追打女Coser，拳拳朝女生脸部击打又扯脱她们的假发。女Coser被打后，纷纷倒地不起。

商场有最少两名保安，起初只举起手机拍摄未有出手制止，直至有其他途人压制打人男子，保安才参与协助。

事后，有自称被打的其中一名女Coser，在网上发帖，指打人者为16岁的摄影师黄某涵，原约定事发当日为她们5名未成年，最小只12岁的女Coser拍照，但黄某涵却迟到1小时。

由于黄某涵不甘被女Coser责骂，双方发生争执，然后黄即暴打各人。

成都警方19日发通报，指18日20时许，16岁男子黄某涵因拍摄纠纷，情绪失控殴打何某言等5人。

相关新闻：中日恶化｜《鬼灭》内地28天票房破6.7亿 未获放映延长或受高市言论影响

警否认疑犯有「特殊背景」

目前伤者均经治疗后离院，警方已将黄某涵立案调查。已向涉事商场发整改通知书，要求严格落实安全主体责任，加强巡查与应变能力。

通报特别说明指黄某涵具「特殊背景」一说纯属捏造，正调查相关谣言。

许多网民批评，黄某涵只敢欺负比他弱的未成年女生，情绪管理很差。也有很多网民，商场保安「见死不救，只顾拍片」。

 

