习近平：坚持以国内大循环为主体 让内需成为经济发展主动力

省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届四中全会精神专题研讨班，20日上午在中央党校开班。国家主席习近平在开班式上发表重要讲话强调，要坚持以国内大循环为主体 让内需成为经济发展的主动力。

二十届四中全会对「十五五」（2026年至2030年）时期经济社会发展作出部署。习近平指出，制定和实施五年规划是我们党治国理政一条重要经验，是中国特色社会主义制度一个重要政治优势，有利于实现党的领导，有利于集中力量办大事，有利于前瞻性把握战略问题，有利于保持事业连续性。

习近平在二十届四中全会精神专题研讨班发表重要讲话。新华社

习近平指出，我国发展处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。我们分析形势，既要把各种因素考虑周全，又要善于把握其中一些关键因素如国际形势、新一轮科技革命和产业变革等的新变化。要胸怀全局、登高望远，在战略上保持定力，在战术上精心运筹，不断增强我国发展的确定性和可持续性。

习近平强调，建设现代化产业体系、实现产业体系整体跃升，是「十五五」时期的重要战略任务。各地区各行业要找准定位，坚持智能化、绿色化、融合化方向，发挥比较优势，形成上下游产业相互衔接、各展其长、同向发力的生动局面。要保持制造业合理比重，大力发展先进制造业。因地制宜发展新质生产力，推动科技创新和产业创新深度融合。要建设现代化基础设施。

习近平指出，我国人口多、市场大、产业全、发展动能强，有条件加快构建新发展格局。要坚持以国内大循环为主体，正确处理消费和投资、需求和供给的关系，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，努力提高国民经济循环质量和效率，让内需成为经济发展的主动力。要以做强国内大循环提升扩大高水平对外开放的自主性，以拓展国际循环增强国内改革发展的活力，努力实现内外联通、互促共进。

习近平强调，经济发展和社会发展相辅相成，必须协调并进。要把改善民生作为促进社会发展的重点，在发展经济的同时稳步提高人民生活品质。要坚持党建引领，强化法治保障，夯实基层基础，切实提高社会治理水平。要统筹发展和安全，有效防范化解各类风险，切实维护国家安全和社会稳定。

习近平指出，要坚持科学决策、民主决策、依法决策，编制好国家和地方「十五五」规划纲要及专项规划。地方规划和专项规划要与国家整体规划衔接好，体现国家整体规划的精神和要求，同时要因地因事制宜，把需要和可能统一起来，确保定了就做得到、能落地见效。