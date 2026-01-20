Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

习近平：坚持以国内大循环为主体 让内需成为经济发展主动力

即时中国
更新时间：19:05 2026-01-20 HKT
发布时间：19:05 2026-01-20 HKT

省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届四中全会精神专题研讨班，20日上午在中央党校开班。国家主席习近平在开班式上发表重要讲话强调，要坚持以国内大循环为主体 让内需成为经济发展的主动力。

二十届四中全会对「十五五」（2026年至2030年）时期经济社会发展作出部署。习近平指出，制定和实施五年规划是我们党治国理政一条重要经验，是中国特色社会主义制度一个重要政治优势，有利于实现党的领导，有利于集中力量办大事，有利于前瞻性把握战略问题，有利于保持事业连续性。

习近平在二十届四中全会精神专题研讨班发表重要讲话。新华社
习近平在二十届四中全会精神专题研讨班发表重要讲话。新华社

习近平指出，我国发展处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。我们分析形势，既要把各种因素考虑周全，又要善于把握其中一些关键因素如国际形势、新一轮科技革命和产业变革等的新变化。要胸怀全局、登高望远，在战略上保持定力，在战术上精心运筹，不断增强我国发展的确定性和可持续性。 

习近平强调，建设现代化产业体系、实现产业体系整体跃升，是「十五五」时期的重要战略任务。各地区各行业要找准定位，坚持智能化、绿色化、融合化方向，发挥比较优势，形成上下游产业相互衔接、各展其长、同向发力的生动局面。要保持制造业合理比重，大力发展先进制造业。因地制宜发展新质生产力，推动科技创新和产业创新深度融合。要建设现代化基础设施。 

习近平指出，我国人口多、市场大、产业全、发展动能强，有条件加快构建新发展格局。要坚持以国内大循环为主体，正确处理消费和投资、需求和供给的关系，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，努力提高国民经济循环质量和效率，让内需成为经济发展的主动力。要以做强国内大循环提升扩大高水平对外开放的自主性，以拓展国际循环增强国内改革发展的活力，努力实现内外联通、互促共进。 

习近平强调，经济发展和社会发展相辅相成，必须协调并进。要把改善民生作为促进社会发展的重点，在发展经济的同时稳步提高人民生活品质。要坚持党建引领，强化法治保障，夯实基层基础，切实提高社会治理水平。要统筹发展和安全，有效防范化解各类风险，切实维护国家安全和社会稳定。 

习近平指出，要坚持科学决策、民主决策、依法决策，编制好国家和地方「十五五」规划纲要及专项规划。地方规划和专项规划要与国家整体规划衔接好，体现国家整体规划的精神和要求，同时要因地因事制宜，把需要和可能统一起来，确保定了就做得到、能落地见效。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
11小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
7小时前
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
6小时前
搜救人员在现场找寻失踪直升机。请者提供图片
01:00
日本阿苏火山直升机寻回坠毁机体 机师2男女台湾游客情况未明
即时国际
2小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
3小时前
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
时事热话
5小时前
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
即时娱乐
8小时前