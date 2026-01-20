Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨电骗︱江西20岁青年寻回 公安爆真相：为赚快钱自愿入园区

更新时间：10:06 2026-01-20 HKT
发布时间：10:06 2026-01-20 HKT

19岁内地青年叶文斌去年（2025年）疑似遭诱骗出境后失联，其母亲费女士一度独自赴柬埔寨寻子。江西上饶市铅山县公安局昨日（19日）通报事件，指叶文斌与另一欧阳姓男子偷渡出境赴柬埔寨园区，进行网络诈骗犯罪。二人目前已被园区驱逐，在广西边境非法入境时被拘。

内地传媒早前报道，去年7月28日，叶文斌向母亲告知将与同学结伴前往南昌旅游，却转赴云南、广西两地，十天后断联，线索最终到了柬埔寨。同年12月，叶文斌母亲只身前往柬埔寨，甚至闯入电诈园区寻子。母亲指，与儿子最后一次视讯通话，叶文斌曾故意按压脸部「酒窝」疑似在暗示「救我」。

据通报案内容，去年8月7日接报，20岁叶文斌与同龄欧阳姓男子于7月28日结伴前往云南，自8月5日起与家属失去联络。公安调查获悉，同年7月初，叶文斌曾多次与人提及「欲前往境外赚快钱」的想法。7月30日，二人在云南普洱市试图非法出境时被拦截劝返。

边防人员曾通知二人亲属，但二人不听劝阻自行绕道至广西百色市偷渡出境，后在柬埔寨电诈园区主动从事电信网络诈骗犯罪活动。近期中柬合作打击电诈犯罪，电诈园区将二人送出。

2026年1月16日，二人在广西边境非法入境时被边防管理部门查获，并承认偷渡及进行电骗犯罪。目前，二人已被刑事拘留。

昨日（19日）晚上，中国驻柬埔寨大使馆发布消息称，叶叶文斌于上周五（16日）被查获。

