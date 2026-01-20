Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察︱西贝风波 央媒拉偏架？

发布时间：08:51 2026-01-20 HKT

知名连锁餐厅「西贝」创办人贾国龙和网红KOL罗永浩的口水战，以西贝宣布「将关闭全国102间门店」、两人新浪微博帐号均被禁言暂告一段落。官媒《人民日报》发表评论，表面是各打五十大板，指出罗永浩们、贾国龙们、新浪微博等平台们，都有要吸取教训的地方，实则力挺民企，要求「营造良好的舆论环境，使企业安心谋发展、拓市场」。

这场风波缘于去年9月，罗永浩吐槽西贝难吃、是预制菜，贾国龙气势汹汹声称「百分之百不是预制菜」，并指斥罗永浩是「网络黑社会」，要斗争到底。然而强硬的表态不仅没能洗白自己，反而令西贝品牌形象和声誉一落千丈。近日，两人又发文隔空互怼，双双被微博禁言。

《人民日报》定性这是互联网时代的一宗典型事件，网络大V以「劲爆语料」一时左右网络舆论场，被爆料者以「前互联网时代思维」强硬回应，网络平台以「起哄架秧子」制造热点、保持热度来吸引眼球。

话锋一转，文章指出，要看到当下网络舆论环境的问题，「特别是一些民营企业的网络舆论环境恶化，直接导致其生存发展堪忧，影响了我国经济发展环境」。有多少民营企业遭遇了网络「黑嘴」、网络水军的造谣抹黑？有多少大V、小号、「自媒体」裹挟民意、游走在红线的边缘？有多少平台刻意制造热点、借热点挑起群体极端对立情绪？

表面上，《人民日报》对两人和微博均有批评，实则从「稳经济」「稳就业」的高度，大棒打在罗永浩们身上。难怪贾国龙感激涕零，在朋友圈发文：「《人民日报》重要表态！相信组织，依靠法律，团结伙伴，一万七千名西贝人，全力以赴自救！」未知是否巧合，罗永浩前天现身B站颁奖晚会，领取年度新人奖时奖杯断成两半。

也许是为了避免予人拉偏架之感，《人民日报》昨天再发布评论，批评贾国龙当时的回应看似强硬实则颟顸，不仅没有把企业面临的「危」变成「机」，反而让企业陷入更被动的境地。评论指出事件看起来预制菜是引爆点，但企业不真诚却是问题核心，「相信贾国龙们能够转换思维、提升本领，为企业赢得新的发展机会」。

纪晓华

