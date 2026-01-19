十大武器︱河南中学生擸凳狂扑同学后脑 校方：未打中︱有片
更新时间：17:13 2026-01-19 HKT
发布时间：17:13 2026-01-19 HKT
发布时间：17:13 2026-01-19 HKT
河南一所中学上课期间，有学生突然拿起座椅，大力攻击同学后脑。影片在网上热传，力斥打人学生行为粗暴，随时可闹出人命。校方则指，学生其实未打中，只是视觉错觉。
涉事学生已被开除
网络近日热传影片显示，事件发生于本月13日，课室的闭路电视拍到，在一间坐满学生的课室内，后排一名男学生突然站起，拿著板凳走到前排，砸向同学的后脑勺。被砸同学脑袋倒向桌面，强撑著坐起后脑袋一垂。打人学生回到座位。其他同学上前查看被打者的情况。
相关新闻：学生欺凌｜内蒙古13岁女童遭迫跪地磕头 4名14岁同窗被拘
潇湘晨报引述知情者指，事发河南巩义市京师杜甫公学。记者联络学校，一名工作人员说，「一点事都没有，现在已经回学校上课了。实际没打到，看著被打了，实际是视角的问题。吓他的，学生能有那么心狠吗？打人的学生已经转学。」
另外一名工作人员说，此事学校已经处理过了，没有视讯上那么严重，被打的小孩第二天就正常上课了，打人的开除了，「哪个学生都有冲动的时候，接受他应该有的惩罚，同时也给犯错的学生一个成长机会。教育是劝人归善的，希望不要再打扰这两名同学了。」
辖区派出所的工作人员告诉记者，经向校方了解，双方应该已达成和解，孩子没有事，「只是看著动作比较大」。
最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国
2026-01-17 17:47 HKT
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
2026-01-18 15:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
2026-01-18 11:15 HKT