AI生活︱人工智能冲击就业 多间高校撤艺术类专业

人工智能（AI）发展冲击就业，不少专业面临挑战。继一些高校撤销外语类专业，吉林大学、华东师范大学、南昌大学等多间高校亦停招、撤销了多个艺术类专业。麦可思研究院数据显示，视觉传达设计、服装与服饰设计、环境设计、产品设计，是去年内地高校撤销数量较多的专业。厦门大学经济学系副教授丁长发分析，AI发展对艺术设计领域冲击非常大，且影响会越来越明显。



内地第一财经报道，华东师范大学公告显示，2025年学校新增数据科学1个专业，专业总数为86个；停招专业24个，其中包括绘画、雕塑、艺术教育等。

AI冲击传统就业市场，南昌大学也撤去艺术类专业。小红书

吉林大学亦更新发布学校本科专业设置情况，目前本科招生专业121个，19个专业已停招。其中有6个专业属于艺术学类专业，且都在2024年停招。



去年4月29日，南昌大学公示，当年拟撤销8个专业，包括戏剧影视文学、广播电视编导、动画、艺术设计学4个艺术学专业。

麦可思研究院分析，部分艺术专业退场，并不代表艺术学科在大学教育中整体没落，一批新兴艺术专业正陆续进入本科专业目录。其中包括数字演艺设计、虚拟空间艺术等多个新专业，体现出艺术与数字、科技的紧密结合，且带有十分鲜明的市场需求导向。