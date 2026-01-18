王菲前夫｜李亚鹏欠债风波口碑反转 网友捐款1600万救嫣然医院

近日，王菲前夫、男星李亚鹏参与创办的北京嫣然天使儿童医院，因拖欠2600多万元（人民币，下同)房租等费用，被法院下达强制执行令、面临搬迁。李亚鹏说，医院开业以来，完成1.1万台唇颚裂手术，服务患儿超50万人次，其中7000名患儿全额免费。

事件引发关注，公众对李亚鹏的认知，也从「没有商业头脑」变成了「侠之大者」，并且纷纷捐款，截至18日下午，超过27万网友捐款已超1600万元。

由于欠租，理论上最晚到2025年12月4日，医院房屋就应该腾退给房东。不过，目前医院仍在正常运营。

嫣然天使儿童医院病床上的小患者。

李亚鹏14日发布名为「最后的面对」、长达30分钟的视频。他在视频中提到：北京嫣然天使儿童医院2009年租下现址，2012年开业，2019年10年租约期满时，房东要求房租翻倍，「虽然租金太贵，但医院搬家不是小事。」他说，房东在2019年续约时，年租金从原每年约500万元（月租约40万元）上涨至1000万元（月租约80万元）。

他说，面对这样的情况，「我们讨论了半年，想著努努力，就签下了。这可能是一个错误的选择。」他表示认可法院的判决：「法理上，我们就是欠人家租金了。」

李亚鹏说，在医院真正关门之前，预约的手术还是要做完，「哪怕法院已经判决了，房东也在催。」嫣然医院还能否运营下去？他坦言，「看有没有公益力量提供帮助，没了就关门，我的情怀大过了我的能力，自己内心已经和解了，可以放下了」。

李亚鹏透露给许多患者免费做手术。

这段采访让公众对李亚鹏产生同情和理解，网友评论：「老李虽不会做生意，但是确实真心在做公益」。知名作家六神磊磊转发相关消息提到：「冲这个，得叫一声鹏哥。」

李亚鹏的长视频发布后，「给李亚鹏捐款」成为网路热点。不少网友寻找「嫣然唇颚裂患者救助计划」捐款入口，已超1600万元。

江苏省苏州市昆山市一家爱心企业主动伸出援手，表示愿无偿提供场地，供北京嫣然天使儿童医院使用。