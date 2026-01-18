春运火车票明日起开售 全国铁路预计发送5.39亿人次

2026年铁路春运自2月2日开始，至3月13日结束，为期40天，全国铁路预计发送旅客5.39亿人次、同比增长5%，节前客流高峰日预计为2月13日（腊月廿六），节后客流高峰日预计为2月23日（正月初七），春运首日火车票将于1月19日开始发售。

买错火车票将可限时免费退

今年春运售票，内地铁路将推出旅客误购票限时免费退等新服务，用好候补购票、在线选铺、起售提醒订阅等功能，持续丰富信息服务内容，进一步提升旅客购票体验。

据悉，1月19日起，内地铁路将推出旅客误购限时免费退票服务。旅客通过「12306」平台购买乘车日期为2月2日及以后火车票时，如在操作中发生误购，可在购票支付成功30分钟内且在开车前4小时以上，自行线上免费办理退票，不收取退票费；如使用电子支付购票，票款将按原渠道退还；如使用积分购票，将按原渠道返还积分，返还积分的有效期不变；同一购票人在一个自然日内限办1个订单误购免费退票业务，改签车票、预约或候补购票等不办理此业务。

