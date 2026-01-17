「黑士多啤梨」应市每KG卖¥600 果园老板亲解有咩吸引力……

每年踏入春天，就士多啤梨（内地称草莓）当造季节，市场上出现无数鲜红色的士多啤梨，每粒都让人垂涎欲滴。近日，内地一款「黑草莓」引发关注，网上平台一公斤售价高达600多元（人民币‧下同）。



内地「封面新闻」报道，虽然这款士多啤梨名字有「黑」字，但实际上这种士多啤梨并非黑色，而是深紫色，其颜色比普通的红草莓要深得多。

报道又指，在电商平台上，黑士多啤梨价格参差，最便宜一公斤售价160多元，最贵的一种「甄选大国」，每公斤达630元。

有商家形容「黑色士多啤梨」是士多啤梨界中的「爱马士」。封面新闻

内地「黑色士多啤梨」应市，高昂售价引起关注。微博@CC是小嘀呱

近两、三年在中国市场出现

一位电商表示，不同的价位，水果的品质不一样。该电商称，这款真红美玲士多啤梨，有A+级、A级、B级的区分，不同级别在甜度、个头等方面有不同。「这个是2020年左右引入中国种植的，这两三年才面向中国的消费者。因为种植量不大，尤其是优质的A果，采购的成本很高，因此价格也比较高。」



不过在销量方面，却不像其价格那般高，除了几家销量达到900+、1000+，不少销量只有个位数。

个别商家销量仅个位数

虽然销售价格几乎是普通红色士多啤梨的一倍，但有士多啤梨种植园老板坦言，「效益还不如红颜草莓好。」他表示，有些顾客喜欢吃糖度高的草莓，就会购买黑草莓。黑草莓的口感在冬季也确实更有优势，但到了春季，黑草莓在果型以及商品率方面，都大打折扣，「绝大多数人还是喜欢吃红颜草莓，我们种植园面积最多的也是这种。」

