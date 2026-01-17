Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长寿秘诀︱追剧到半夜日日吃零食 温州101岁阿婆反向养生

即时中国
更新时间：20:00 2026-01-17 HKT
发布时间：20:00 2026-01-17 HKT

熬夜吃零食常被指是不良生活习惯，浙江温州有101岁阿婆却反其道而行，全无假牙的她，每日食零食、煲剧到凌晨一两点，养生之道首在开心。

满嘴真牙爱食薯片

据温州都市报报道，姜月琴虽届101岁，日子过得比年轻人还丰富。姜月琴有一套有别传统的反向作息习惯，每日会挨夜煲电视剧到凌晨两点。

姜月琴的女儿姚松萍透露，母亲每天约十时起床，首先要喝杯绿茶。口中无一颗假牙的姜月琴，很爱吃零食，牙口好得让人羡慕，除了马蹄松，沙琪玛、番薯枣等也是姜奶奶「零食宝库」里的常见食品；不仅如此，姜奶奶还像年轻人一样钟爱薯片。

姚松萍表示，她母亲年轻时是旅游达人，40多岁时，姜奶奶和已过世的老伴姚爷爷一起去黄山，80多岁时，两人到杭州旅行，还在离西湖不远的地方租了房子小住了大半年，89岁还能走上南京中山陵。

近两年，姜奶奶还去过洞头、永嘉、金华、苏州游玩，前前后后去过20多个城市。

对于母亲的健康长寿，姚松萍分享指，主要归功于「吃好、睡好，每天一杯绿茶，这些都是小事，更重要的是她心态好，不生气、不较真，心里不装事儿，可以说活得很通透。」

 

