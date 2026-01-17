湖北母逼23岁女嫁39岁汉 新娘喝农药抗婚入ICU

继河南上月有女教师不堪被家人逼婚，在结婚当日跳楼轻生后，内地再发生新娘抗婚变自杀的悲剧。湖北有23岁女子，遭母逼迫嫁及39岁男子，于领证后喝农药，导致中毒入住ICU（深切治疗病房），由于父母被指拒绝为女儿付医药费，令病者亲人要在网上众筹帮她续命。

男方领证后买房「走数」

综合内媒报道，日前有网民「亲爱的树」发帖求救，指在湖北武汉的23岁表妹谢贝贝（化名），被父母强逼嫁及39岁的男子，领证后男方又疑反口买房，于是在1月7日喝农药自杀。



相关新闻：珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生

谢贝贝服毒5小时后，难忍痛楚，自行致电求救，被送到华中科技大学同济医学院附属协和医院ICU救治。

「亲爱的树」透露，谢贝贝是由外婆照顾长大的留守儿童，长大后做保安等工作，月入约两三千元，辛苦储下6万元，去年下半年，被母亲以骨折失业为由借去，于县城买楼。谢贝贝因此失去所有积蓄。

去年8月，谢母介绍一名大15年的男子给女儿，数日后男子即坚持迅速领取结婚证，强调「必须先领结婚证才能买房」，婚礼原定本月24日举办。

服毒5小时后自行求救

谢贝贝在领证后，发觉丈夫不再提及买房、彩礼及婚纱照等安排，疑打算「走数」，坚持取消结婚，但被母亲及其他亲友反对。

谢女感觉全家人都无视她的意愿，强逼她嫁人，7日晚情绪崩溃，购了一瓶2.54元的农药「敌草快」喝下，但5小时后因中毒剧痛，致电求救。谢贝贝因多重器官衰竭要在ICU留医，要「亲爱的树」的母亲用信用卡垫支，及在上众筹20万，支付谢女的治疗费用，截至15日已筹得约11万元。

报道指，谢贝贝母亲正在医院陪护女儿，透露男方是远亲，当时自己不要彩礼只希望他们过得好，「后续肯定就是离婚，她不愿意也就算了」。

1月14日，谢贝贝表姐再次发朋友圈，称表妹已经清醒，但还有些虚弱。好消息是，仙桃妇联联络了她，希望出院后，可以有更好的制度性援助。

