深圳水贝白银商家「走佬」？ 商户损失数万到数十万元

白银价格狂飙，深圳水贝市场传出「白银商家走佬」。近日，广东深圳多名网友通过社交平台发帖称，深圳水贝一银楼突然关店停业，多人在此购买的贵金属板料未能兑付，老板也已无法联系上。

维权群人数超350人

据《华商报》「大风新闻」报道，1月15日，涉事银楼的合作方金先生称，认识该银楼老板多年，此次订购了5公斤白银板料，但银楼未能兑付，加上此前抵账的货款，银楼老板一共欠他27000多元（人民币，下同）。

金先生称，近期银料货源比较紧张，但没想到银楼老板收钱后「走佬」，打电话给他时发现号码已被注销，14日下午有很多人前往银楼维权。「听说银楼有价值约2亿元的板料没兑付，警方已经介入了，银楼老板在派出所。」

据蓝鲸新闻报道，涉事是一家名为「和诚行」的水贝银楼。多位涉事商户透露，「走佬」传闻不实，涉事的周老板是交不出钱和货，但没有「走佬」。14日，该店已无法正常营业，老板和警察都在店里，当时很多人都在排队登记涉案货款和订货数量。对账后老板会签名，但并未约定后续具体的处理方案。银楼负责人于当天15时40分许被警方控制并带离，目前该银楼已暂停营业。前述受访商户感慨称：「不知道这个算不算欠条？」

据悉，许多受波及的商户目前已经报警，有维权群人数逾350人。多名商户损失货款几万元到数十万元不等，其中部分是全款付清，保守估计整体案值约在千万元以上。除了订货的下游商户，还有一些提供银料、旧料的上游供货商也没拿到货款。

天眼查显示，涉事银楼成立于2022年，其法定代表人名下还有一间注册于湖南长沙的珠宝公司。

据悉，在过去的2025年，白银累计涨幅超过了147%。进入2026年后，白银涨势不减，1月14日晚，现货白银（伦敦银现）盘中史上首次站上每安士92美元大关，最高触及92.2美元。