神二十太空人归来首公开亮相 详述碎片撞击险情

中国航天员科研训练中心16日在京举行神舟二十号乘组与记者见面会，航天员陈冬、陈中瑞、王杰「换乘」神舟二十一号飞船太空归来后首次正式公开亮相。 ​​​

回顾太空险情

中国航天员科研训练中心16日在北京航天城举行神舟二十号乘组与记者见面会。这是神舟二十号太空人陈冬、陈中瑞和王杰「换乘」神舟二十一号飞船返回63天后，首次面向媒体与公众正式公开亮相。

相关新闻：中国航天2026年日程排满 有望成首个国家在月球上发现水

见面会上，乘组详细回顾了返回前的紧急情况。在返回前最后检查阶段，乘组发现返回舱舷窗出现三角形贯穿裂纹，初步判断为太空碎片撞击所致。指令长陈冬第一时间拍照记录并传回地面，与神舟二十一号乘组共同对舷窗状态进行观察和讨论。

陈中瑞表示，地面做了应急情况处置训练。王杰表示乘组与地面航天人员响应应急预案，按照地面指令推进推迟返回前的各项准备工作。最终神舟二十号乘组顺利换乘神舟二十一号返回舱安全著陆。从发现险情到完成「换乘」返回、神舟二十二号成功对接太空站，全程仅用20余天。

相关新闻：中国太空站成功安装太空碎片防护装置

陈冬累计6次出舱任务

作为目前执行太空出舱任务次数最多的中国太空人，陈冬累计执行6次舱外任务。陈冬参与的第7次出舱活动是首次在舱内进行支持，对此印象非常深刻。「虽然身体未出舱，但大脑和眼睛全程紧跟队友操作。」陈冬共执行了3次飞行任务，成为首个在轨驻留总时长超过400天的中国太空人。

相关新闻：神舟二十号︱3太空人顺利出舱状态良好 航天小鼠也安全

陈中瑞谈首次出舱

作为第三批航天员，首次飞天便完成破纪录204天驻留的陈中瑞先后执行3次舱外任务。「首次出舱从节点舱出发，这是太空站建成后首次从该舱段出舱，无经验可借鉴，压力很大。」为确保任务成功，乘组反复演练流程。最终，他总结出「心态稳、身体稳、操作稳，动作要慢」的「三稳一慢」操作要领。在天地一体协同和乘组三人的密切配合下，经过8个多小时的舱外作业，圆满完成了首次出舱任务。

王杰：学以致用

航天飞行工程师王杰深刻体会到「学以致用」的价值。在太空，一旦遇到设备异常故障，地面积累的基础知识、设计原理以及多次模拟训练中形成的肌肉记忆和应变思维，瞬间就派上了用场。王杰说：「平时学的每一点知识、练的每一次操作，都是为了太空这一刻的从容」。

在推迟返回的数天内，作为飞行工程师，王杰在6人驻留期间承担著环控生保系统的维护重任。

据介绍，神舟二十号乘组身心状态良好，各项医学检查结果正常，肌肉力量、耐力和运动心肺功能基本恢复到飞行前水平。待完成恢复期各项工作并进行健康评估后，3名太空人将转入正常训练。