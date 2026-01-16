李湘遭封杀︱多个平台账号被禁关注 疯传3原因……

湖南卫视知名主持人、演员李湘16日突然微博、抖音、小红书、快手等主流平台账号均显示「禁止关注」，名下超过10家公司已注销。此次李湘被全网限制，具体违规细节目前尚未公开，但已经在网上引发热议。

李湘被视为内地直播带货的先锋，社群影响力相当高，其中微博粉丝达2456.2万，抖音粉丝421万，小红书则有48.7万位追踪者。目前她所有社群帐号被视为「限制性措施」而非「封号」，现有用户仍可浏览其历史内容，但新用户已无法点击关注。业内人士分析，这种多家社群平台同步行动，可能暗示背后有监管机构的介入。

此外，据企查查信息称，李湘名下超过10间公司已为注销状态，包括李湘（上海）影视文化工作室、湖南芒果传媒有限公司等，行业涉及租赁和商务服务业、文化、体育和娱乐业，李湘多担任股东、执行董事、总经理等身份。

关于李湘帐号被禁的原因，网上出现3种揣测。第一个是她的炫富举动，她时常带著女儿Angela（王诗龄）时常参加时尚与上流圈活动，言行常引发争议。部分网友质疑她长期以来的奢侈生活方式，可能触及了2025年「清朗行动」针对炫富及拜金主义等不良价值观的整治红线。第二个是涉及税务违规，她名下原本有众多企业，但其中14间目前已经注销，引发外界对其税务合规性的怀疑。第三个是网传与隐私侵权事件有关，但尚未获得证实。

李湘最后一次公开亮相在今年1月14日，当时，她同演员张艺兴现身巴基斯坦驻华大使馆一起参与关于如何进一步深化巴中两国文化和人文纽带的讨论。

据悉，李湘，1976年2月10日出生于湖南省长沙市，毕业于中国传媒大学，主持人、演员，2016年出任360娱乐总裁。曾主持湖南卫视《快乐大本营》为众人熟知，还出演过《快嘴李翠莲》、《四大名捕会京师》等电视剧。2019年，李湘开启直播带货，目前全网粉丝超3200万。