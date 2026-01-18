Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爆老公出轨︱河南妻被「罚」公开道歉15日 偷食夫被党纪及停职

即时中国
更新时间：11:12 2026-01-18 HKT
发布时间：11:12 2026-01-18 HKT

河南有已婚男子出轨5年，被妻子将偷食证据在网上公开。男子事后以侵害名誉为由反告妻子胜诉，法官判被告公开道歉15天，目前正每日以反讽式道歉，重复将丈夫出轨细节「攞正牌」在网上公开。法官获网民大赞神助攻，让被告对原告凌迟式「道歉」。事件在网上发酵后，偷食夫的公司通布，已将男事主停职及接受党纪处分。但正妻的行为也被质疑是二次侵权。

凌迟式15日公开道歉

综合网上消息，河南女子牛娜娜，无意中发现丈夫高飞与其同事韩润婚外情5年，于是将高飞出轨的证据在网上公开。

相关新闻：大婆杀到？︱广东半裸男助短裙女高层攀窗逃 网民：肯定有故事︱有片

高飞之后，以牛娜娜侵犯名誉权起诉。法院认定牛娜娜的公开指责构成侵权行为，判决她要连续15天在抖音等平台，向高飞发布道歉声明，法官指，在「公共平台辱骂他人『违法』」，但暗示执行方式可以灵活。

被判败诉的牛娜娜，于是在13日起，每日更新一次短片，公开向丈夫高飞道歉。首天的道歉短片，牛娜娜向高飞表示不应曝光他与韩润「婚内出轨五年的事实」，但同时附上高飞给小三的消费记录截图。

网民扮监察催谷热度

有网民批评牛娜娜首天道歉不够具体，欠缺诚意。牛娜娜于是在翌日的道歉中，详细说明高飞是「河南省义马市耿村煤矿机电一队」，小三是已婚同事韩润，指高飞「满足职工物质与生理需求」，每日更新和步步深入的暗讽式道歉，引爆网上热议。

相关新闻：最惨大婆︱河南女当街打小三 8年两被逮捕惹质疑

网民纷纷以「监督道歉」之名，煽风点火，既要求牛娜娜逐日增加高飞出轨的细节，又提醒她要如何规避侮辱性字眼和敏感内容，防止引发新的侵权风波。甚至有自称律师的网民提醒，牛娜娜的道歉短片，要置顶保留15日，否则可能会被申请强制执行。

被质疑二次侵权

至于判牛娜娜败诉要公开道歉15日的法官，则被网民大赞，指其法理情兼备，是被告懂法律的「神队友」，利用判决帮助被告维权。

牛娜娜藉道歉反击出轨夫的影片在网上造成巨大回响，面对舆论压力，高飞所在单位耿村煤矿在官方微信公众号17日发布通报称，已关注反映有关高飞的信息，单位成立工作专班。2025年12月5日，高飞被党纪处分，现已对他停职调查并将按照调查结果处理。

不过，牛娜娜的反击，也惹来外界质疑她是对高飞第二次侵权，有违法之嫌。

 

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:39
渣打马拉松2026．持续更新︱选手指香港赛道具挑战性 田总中午见记者总结赛事
社会
26分钟前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
13小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
20小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
14小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
19小时前
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
5小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
17小时前
六合彩搅珠结果出炉｜头奖$3100万 睇下幸运儿系咪你!
六合彩搅珠结果出炉｜$3100万头奖无人中 下期头奖基金增至4000万
社会
14小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
2026-01-17 10:00 HKT
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
社会
22小时前