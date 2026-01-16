Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爆老公出轨︱河南妻侵犯名誉权罪成 法官「神助攻」罚做一事获激赞

即时中国
更新时间：07:30 2026-01-16 HKT
发布时间：07:30 2026-01-16 HKT

河南有已婚男子出轨5年，被妻子将偷食证据在网上公开。男子事后以侵害名誉为由反告妻子胜诉，法官判被告公开道歉15天，目前正每日以反讽式道歉，重复将丈夫出轨细节「攞正牌」在网上公开。法官获网民大赞神助攻，让被告对原告凌迟式「道歉」。

凌迟式15日公开道歉

综合网上消息，河南女子牛娜娜，无意中发现丈夫高飞与其同事韩润婚外情5年，于是将高飞出轨的证据在网上公开。

相关新闻：大婆杀到？︱广东半裸男助短裙女高层攀窗逃 网民：肯定有故事︱有片

高飞之后，以牛娜娜侵犯名誉权起诉。法院认定牛娜娜的公开指责构成侵权行为，判决她要连续15天在抖音等平台，向高飞发布道歉声明，法官指，在「公共平台辱骂他人『违法』」，但暗示执行方式可以灵活。

被判败诉的牛娜娜，于是在13日起，每日更新一次短片，公开向丈夫高飞道歉。首天的道歉短片，牛娜娜向高飞表示不应曝光他与韩润「婚内出轨五年的事实」，但同时附上高飞给小三的消费记录截图。

网民扮监察摧谷热度

有网民批评牛娜娜首天道歉不够具体，欠缺诚意。牛娜娜于是在翌日的道歉中，详细说明高飞是「河南省义马市耿村煤矿机电一队」，小三是已婚同事韩润，指高飞「满足职工物质与生理需求」，每日更新和步步深入的暗讽式道歉，引爆网上热议。

相关新闻：最惨大婆︱河南女当街打小三 8年两被逮捕惹质疑

网民纷纷以「监督道歉」之名，煽风点火，既要求牛娜娜逐日增加高飞出轨的细节，又提醒她要如何规避侮辱性字眼和敏感内容，防止引发新的侵权风波。甚至有自称律师的网民提醒，牛娜娜的道歉短片，要置顶保留15日，否则可能会被申请强制执行。

至于判牛娜娜败诉要公开道歉15日的法官，则被网民大赞，指其法理情兼备，是被告懂法律的「神队友」，利用判决帮助被告维权。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
警方于晚上11时许见记者，屯门警区副指挥官黄浩瀚（左）、新界北总区刑事部高级警司钟丽诒（中）、及新界北总区冲锋队警司李汉民，向传媒简报案情。黎志伟摄
03:12
屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则
突发
7小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
10小时前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
9小时前
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
10小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
15小时前
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
影视圈
11小时前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:15
屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪救回女人质
突发
10小时前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
10小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
23小时前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
19小时前