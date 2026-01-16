爆老公出轨︱河南妻侵犯名誉权罪成 法官「神助攻」罚做一事获激赞

河南有已婚男子出轨5年，被妻子将偷食证据在网上公开。男子事后以侵害名誉为由反告妻子胜诉，法官判被告公开道歉15天，目前正每日以反讽式道歉，重复将丈夫出轨细节「攞正牌」在网上公开。法官获网民大赞神助攻，让被告对原告凌迟式「道歉」。

凌迟式15日公开道歉

综合网上消息，河南女子牛娜娜，无意中发现丈夫高飞与其同事韩润婚外情5年，于是将高飞出轨的证据在网上公开。

高飞之后，以牛娜娜侵犯名誉权起诉。法院认定牛娜娜的公开指责构成侵权行为，判决她要连续15天在抖音等平台，向高飞发布道歉声明，法官指，在「公共平台辱骂他人『违法』」，但暗示执行方式可以灵活。

被判败诉的牛娜娜，于是在13日起，每日更新一次短片，公开向丈夫高飞道歉。首天的道歉短片，牛娜娜向高飞表示不应曝光他与韩润「婚内出轨五年的事实」，但同时附上高飞给小三的消费记录截图。

网民扮监察摧谷热度

有网民批评牛娜娜首天道歉不够具体，欠缺诚意。牛娜娜于是在翌日的道歉中，详细说明高飞是「河南省义马市耿村煤矿机电一队」，小三是已婚同事韩润，指高飞「满足职工物质与生理需求」，每日更新和步步深入的暗讽式道歉，引爆网上热议。



网民纷纷以「监督道歉」之名，煽风点火，既要求牛娜娜逐日增加高飞出轨的细节，又提醒她要如何规避侮辱性字眼和敏感内容，防止引发新的侵权风波。甚至有自称律师的网民提醒，牛娜娜的道歉短片，要置顶保留15日，否则可能会被申请强制执行。

至于判牛娜娜败诉要公开道歉15日的法官，则被网民大赞，指其法理情兼备，是被告懂法律的「神队友」，利用判决帮助被告维权。