鼓吹童婚?︱微短剧11岁女主嫁人生仔 被轰诱导娈童火速下架

内地微短剧发展蓬勃，甚至开拓出国际市场，但同时其题材也屡爆争议，继之前的不伦一夜情、保洁阿姨逆袭、「骑呢」抗日后，近日有微短剧更出现疑似鼓吹童婚题材，找来11岁女童饰演「替嫁新娘」，被轰是公然娈童，惹来大量举报。涉事短剧目前已经下架。

剧情涉及7岁嫁人

闹出娈童质疑的微短剧《逼锦鲤替嫁活阎王，相府气运全断了》，找来11岁的女童星刘星辰，演「替嫁新娘」，与28岁男星靳旺搭档，剧情涉及7岁嫁人、15岁生子等情节，剧中二人有拖手、公主抱及深情对视等对手戏。

短剧推出后，迅即惹来大量娈童质疑，批评短剧借机鼓吹童婚、娈童等意识，通过搂抱、牵手等肢体接触镜头，宣扬「养成系」、「大婚圆房」等成人化隐喻。

部份观众则为该剧辩解，指头59集并无男女主角亲密成份。不过，大部份网民仍指出，该短剧的7岁嫁人、15岁生子的设定，仍然是当下道德伦理所不容，有「诱导未成年人早婚」之嫌。

内媒《长江日报》报道，上海锦天城（福州）律师事务所的蔡律师表示，涉事短剧直接违反《未成年人节目管理规定》中关于严禁渲染未成年人早恋及成人化情感。这已远超创作自由范畴，触碰了法律底线。

蔡律师指，此类以古装为壳、实则挑战法律与伦理的内容，正是当前国家严打网路微短剧乱象整治重点。平台与制作方绝不能心存侥幸，必须立即下架整改。



福建八闽律师事务所的林律师表示，广电部门在进行相关审查的时候，可以根据未成年人扮演角色以及剧本的内容，来判定符不符合未成年人的年龄以及身份。如果认为是超出了未成年人年龄的相关的戏份，或者说不符合未成年人健康成长的戏份，可对剧组进行相应的整改和处罚。

1月13日晚，媒体发现该短剧在红果平台搜寻不到，已下架处置。