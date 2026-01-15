中国观察︱10将军缺席中纪委大会 中将亦凋零

「缺席政治学」是一门观察中国政治的学问。由于官方对某些高层人事异动秘而不宣，尤其是军方高级将领，外界只好从高层会议是否露面窥探。去年10月的二十届四中全会，军方中央委员42名便有27名缺席，缺席率63%，其中22人是上将，从另一侧面折射军队反腐败之猛烈。

军方缺席率达45.5%

中纪委第五次全体会议昨天闭幕。133名中央纪委委员中，共有22名军队系统的中纪委委员。央视画面显示，今年的中纪委大会，共有10名军方委员缺席，军方缺席率达45.5%，创下历史新高。

习近平在中纪委第五次全体会议上发表讲话。新华社

专研北京高层人事的YouTuber「中规中矩」指出，10名缺席者是原中央军委纪委副书记陈国强中将、海军副政委冷少杰中将、海军副政委程东方中将、中央军委政治工作部主任助理李军中将、武警部队副政委陈剑飞中将、军事科学院副政委杨笑祥中将、中部战区陆军政委缪文江中将、中部战区副政委娄纯泗中将、原军委审计署审计长孙斌少将、军委装备发展部政治工作局主任刘军少将。

这10名将军之中，包括8名中将，只有负责经济监督的原军委审计长孙斌少将已被官宣罢免全国人大代表职务，其他9人均「动态未明」，但相信已经去职。

最引人注目的是中纪委常委陈国强中将，在大会主席台消失了。陈国强在2024年9月被调离军委纪委，转任国防科技大学政委，已被视为贬谪。如今国防科大政委已由原副政委张战升任，也就是陈国强免职了。

这些缺席中纪委大会的将军，大多数是政工干部，有几个是已落马的原中央军委政治工作部主任苗华的旧部。军队刮骨疗毒，不仅上将剩下寥寥几个，中将也显凋零。

纪晓华