Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贵妃「露点」︱出自雕塑大师潘鹤 代表作深圳《开荒牛》等

即时中国
更新时间：08:45 2026-01-15 HKT
发布时间：08:45 2026-01-15 HKT

「贵妃裸体出浴」雕像是由已故广州著名雕塑大师潘鹤于1989年创作，1991年安放于华清宫景区，由汉白玉雕刻而成，高约2米，表现的是白居易《长恨歌》中「春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂，侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时」中的意境之美。

文革后创作裸体雕塑第一人

对于这座雕像，《收藏．拍卖》杂志曾引述潘鹤说，这是文革后首创的裸体雕像，也是他得意之作，因为是打破了文革艺术禁锢的一次突破。他认为杨贵妃在华清池洗澡时穿着衣服不合理，后来他跟领导谈了创作思想，最后成为文革后创作裸体雕塑的第一人。

相关新闻：贵妃「露点」︱华清池35年雕像遭举报不雅 官媒：扼杀创作活力

潘鹤1925年生于广州，少年来往于港澳、广州生活学习，后考入华南人民文学艺术学院，曾任广州美术学院终身教授、广东省美术家协会名誉主席，被誉为当代中国雕塑教育改革的先行者。

潘鹤2020年去世，享年95岁。在70多年的艺术生涯中，潘鹤创作逾百座大型户外雕塑，分布在海内外68个城市，代表作包括展示改革开放精神的深圳地标《开荒牛》、珠海香炉湾畔的石雕《珠海渔女》以及《广州解放》纪念碑等，海外有日本长崎原爆点广场《和平少女》等。

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
14小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
16小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
12小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
20小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
15小时前
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
奇闻趣事
2小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
16小时前
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
即时国际
1小时前
468连续性合约1.18生效 福利及时数要求为何？ 一文睇清最新劳工法例
468连续性合约1.18生效 福利及时数要求为何？ 一文睇清最新劳工法例计算方法
社会
12小时前