贵妃「露点」︱出自雕塑大师潘鹤 代表作深圳《开荒牛》等

「贵妃裸体出浴」雕像是由已故广州著名雕塑大师潘鹤于1989年创作，1991年安放于华清宫景区，由汉白玉雕刻而成，高约2米，表现的是白居易《长恨歌》中「春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂，侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时」中的意境之美。

文革后创作裸体雕塑第一人

对于这座雕像，《收藏．拍卖》杂志曾引述潘鹤说，这是文革后首创的裸体雕像，也是他得意之作，因为是打破了文革艺术禁锢的一次突破。他认为杨贵妃在华清池洗澡时穿着衣服不合理，后来他跟领导谈了创作思想，最后成为文革后创作裸体雕塑的第一人。



潘鹤1925年生于广州，少年来往于港澳、广州生活学习，后考入华南人民文学艺术学院，曾任广州美术学院终身教授、广东省美术家协会名誉主席，被誉为当代中国雕塑教育改革的先行者。

潘鹤2020年去世，享年95岁。在70多年的艺术生涯中，潘鹤创作逾百座大型户外雕塑，分布在海内外68个城市，代表作包括展示改革开放精神的深圳地标《开荒牛》、珠海香炉湾畔的石雕《珠海渔女》以及《广州解放》纪念碑等，海外有日本长崎原爆点广场《和平少女》等。