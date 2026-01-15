Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贵妃「露点」︱华清池35年雕像遭举报不雅 官媒：扼杀创作活力

即时中国
更新时间：08:36 2026-01-15 HKT
发布时间：08:36 2026-01-15 HKT

在西安临潼华清池景区屹立35年的「贵妃半裸出浴」白玉雕像，近日被多名网民举报不雅，引发激辩。景区称，已把投诉反映上级部门，正等待处理结果。官媒《北京日报》发文指「动辄给艺术作品贴上『败坏风气』标签，不仅扼杀艺术创作的活力，也会让公共空间变得单调乏味」。《环球时报》前总编辑胡锡进大叹「时光倒转」，质疑举报者「还不如老胡当年那波年轻人思想开放吗？」

▍中国组 ▍

设计获政府审核认可

近日多名网友发帖称，陕西西安5A级华清池景区内的「贵妃出浴」雕像因袒露上半身，存在「不雅观」「败坏社会风气」等问题。相关帖子发布后，迅速引发数万网友关注和热议，部分网友认同上述观点，认为雕像衣不蔽体，有损杨贵妃的古典形象。

相关新闻：大连8米高梦露雕像入驻十年被撤 网友：确实容易吓到小朋友

湖北「经视直播」就此事联系华清池景区。工作人员回应称，该雕像由著名雕塑家、广州艺术学院教授潘鹤创作，于1991年正式安放于景区，其设计方案当年已通过地方政府文化机构的审核认可，创作初衷是为烘托华清池作为皇家园林的历史氛围。

工作人员续称，裸体雕像创作在中国有着悠久历史。汉代的壁画、碑刻、铜镜等文物中，便广泛存在裸体形象；近代发现的莫高窟文物里，也不乏女性半裸、全裸的雕塑与壁画形象。他说，景区已接到市民的相关反映，并向上级部门报备，正在等待处理结果。

「这尊贵妃雕像，已安然矗立30余年。30年前，它顺利通过审核，成为景区历史文化叙事的一部分。30年后，它却成了『问题』。」北京日报发文指雕像没有变，「变的是我们身处其间的『审美认知』」，反映出部分人对公共艺术的接受度有待提升。

报备上级待处理

胡锡进在微博发文说，今天一些人嫌这个「贵妃出浴」雕像不雅，「真是让老胡这个经历了社会开放全过程的『过来人』有时光倒转之感」。对于有媒体报道这件事时，专门把雕像的胸部打了马赛克，「舆论场存在这样的氛围和压力，也让老胡唏嘘。」他诚恳希望西安市坚决顶住舆论场的这波质疑，「这样的坚持是对从雕像立起来后过去35年改革开放的一份认同和敬意」。

此前，内地传媒还报道辽宁大连一间商场近日将摆放了10年的玛丽莲·梦露经典捂裙雕塑撤走。部分网友支持拆除，认为展示女性裙底造型不妥，影响社会风气；但商场强调拆走雕像仅基于规划需求，未涉及争议。

北京日报发文指雕像没有变，「变的是我们身处其间的『审美认知』」，反映出部分人对公共艺术的接受度有待提升。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
14小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
16小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
12小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
20小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
15小时前
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
奇闻趣事
2小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
16小时前
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
即时国际
1小时前
468连续性合约1.18生效 福利及时数要求为何？ 一文睇清最新劳工法例
468连续性合约1.18生效 福利及时数要求为何？ 一文睇清最新劳工法例计算方法
社会
12小时前