贵妃「露点」︱华清池35年雕像遭举报不雅 官媒：扼杀创作活力

在西安临潼华清池景区屹立35年的「贵妃半裸出浴」白玉雕像，近日被多名网民举报不雅，引发激辩。景区称，已把投诉反映上级部门，正等待处理结果。官媒《北京日报》发文指「动辄给艺术作品贴上『败坏风气』标签，不仅扼杀艺术创作的活力，也会让公共空间变得单调乏味」。《环球时报》前总编辑胡锡进大叹「时光倒转」，质疑举报者「还不如老胡当年那波年轻人思想开放吗？」

设计获政府审核认可

近日多名网友发帖称，陕西西安5A级华清池景区内的「贵妃出浴」雕像因袒露上半身，存在「不雅观」「败坏社会风气」等问题。相关帖子发布后，迅速引发数万网友关注和热议，部分网友认同上述观点，认为雕像衣不蔽体，有损杨贵妃的古典形象。

相关新闻：大连8米高梦露雕像入驻十年被撤 网友：确实容易吓到小朋友

湖北「经视直播」就此事联系华清池景区。工作人员回应称，该雕像由著名雕塑家、广州艺术学院教授潘鹤创作，于1991年正式安放于景区，其设计方案当年已通过地方政府文化机构的审核认可，创作初衷是为烘托华清池作为皇家园林的历史氛围。

工作人员续称，裸体雕像创作在中国有着悠久历史。汉代的壁画、碑刻、铜镜等文物中，便广泛存在裸体形象；近代发现的莫高窟文物里，也不乏女性半裸、全裸的雕塑与壁画形象。他说，景区已接到市民的相关反映，并向上级部门报备，正在等待处理结果。

「这尊贵妃雕像，已安然矗立30余年。30年前，它顺利通过审核，成为景区历史文化叙事的一部分。30年后，它却成了『问题』。」北京日报发文指雕像没有变，「变的是我们身处其间的『审美认知』」，反映出部分人对公共艺术的接受度有待提升。

报备上级待处理

胡锡进在微博发文说，今天一些人嫌这个「贵妃出浴」雕像不雅，「真是让老胡这个经历了社会开放全过程的『过来人』有时光倒转之感」。对于有媒体报道这件事时，专门把雕像的胸部打了马赛克，「舆论场存在这样的氛围和压力，也让老胡唏嘘。」他诚恳希望西安市坚决顶住舆论场的这波质疑，「这样的坚持是对从雕像立起来后过去35年改革开放的一份认同和敬意」。

此前，内地传媒还报道辽宁大连一间商场近日将摆放了10年的玛丽莲·梦露经典捂裙雕塑撤走。部分网友支持拆除，认为展示女性裙底造型不妥，影响社会风气；但商场强调拆走雕像仅基于规划需求，未涉及争议。

