安徽美女学护生遭冷血前度夺命 母亲闻讯：感觉天亮了！

2024年11月1日，年仅22岁的女医学生李群遭前男友林某强杀害，惨剧震惊内地。今日（13日），安庆市中级人民法院宣判，凶手林某强一审被判死刑。



极目新闻报道，上午9时50分许，李群母亲林女士走出法院，转达记者法院一审判被告死刑的消息。林某强当庭表示要上诉，更称请求法院给他一次重新做人的机会，还表示会赡养受害人的父母。对于林某强的说法，林女士觉得很可笑。

凶手表示会上诉

林女士走出法院时一边哭一边笑，她表示女儿被害后，她的心就一直堵著，判决以后她的心畅通了。她会去看望女儿，告诉女儿这个好消息，「女儿遇害了439天，终于等到这个消息，我感觉天亮了。」

安庆市检察院起诉书显示，李群和林某强于2018年通过网络认识，2022年年底确定恋爱关系，后二人因感情纠纷于2024年8月底分手。林某强认为李群对感情不忠，遂欲杀害李群。同年11月1日，林某强在一处出租屋将李群掐死。

安徽女学护李群惨遭前度杀害。

李群于2002年1月出生，2022年，她被安徽医科大学护理专业录取，在联合培养点安庆医药高等专科学校就读。



李群林女士讲述，事发当日（2024年11月1日），李群在微信告诉妈妈，还有49天考试，准备报辅导班。当日，林某强到校门口，8时左右，李群上了车，来到林某强位于安庆市宜秀区光彩大市场一处出租屋内。



该案起诉书显示，因李群与现男友有约而著急离开，林某强与其发生争执，林某掐死李群，将尸体拖床下，并将冷气调至16℃，弃丢凶器和死者手机等财物，接著乘坐出租车逃至潜山市，两天后被捕。



林女士又指，女儿对待前男友林某强，也可谓「仁至义尽」，不单全心全意付出，给他吃给他喝，连一包烟，都是她付钱。据媒体此前报道，李群数次提分手，林某强通通以下跪、自扇耳光、扬言自杀纠缠，甚至写下200万欠条哄骗和好，结果却分文未付。