珍惜生命｜江苏12岁小学生服药自杀 遗书称学英语单词好累

「小学生家中自杀留下遗书」引发关注，成微博热搜。据内媒12日报道，事发在2024年，12岁小学女生许诺（化名）在家中服药自杀，遗书称写不会英语单词，一审判决驳回了许诺妈妈的索赔及取消和解协调等所有诉讼请求，如今妈妈再次状告学校和老师，要给孩子讨个「说法」，二审近日即将开始。

遗书指被嘲笑胖

许诺妈妈马女士（化名）一直认为，女儿是个很活泼开朗的孩子，出事之前，一点征兆也没有，家里墙上还贴著「优秀少先队员」奖状。

小学生自杀后在房间留下的「遗书」。

那天女儿因为肠胃炎请假在家，马女士在外地留院治病，当时外婆在家看著她。晚饭女儿吃了一大碗饭，然后就开始在二楼写作业。没一会儿，外婆听到楼上有声音，赶紧上楼查看，结果，发现孩子面色青紫。原来她吞下外婆的心脏病药，药效很快连抢救的机会都没有。事后，空药瓶和一封「遗书」在房间中被找到。

自杀女生平日开朗，没有迹象会轻生。

那张纸上字迹稚嫩却沉重：「我好累，我不想醒过来了。我想死，妈妈对不起，日复一日的学习，好累好累，一直不会写的英语单词。」

「一次作业不写就要去的办公室……我受不了，回来还要被你们嘲笑胖，我累了，别救我了。」

虽然不知道，最后压垮孩子的，到底是哪根稻草，但孩子一定是真的承受不住，马女士坚持认为，学校和老师都有责任，所以一审被驳回后，又开始准备二审，想要给女儿要个「说法」。

小学生吞下外婆心脏病药自杀。

老师觉得冤枉

英语老师赵言（化名）回应称，再也无法坦然面对原来的学生，离开了供职的小学。她内心充满懊恼与委屈，不知如何才能自证清白。

赵老师说，她没有单独叫许诺去过办公室，每次都是和几个同学一起，主要是辅导作业或者询问情况。当时许诺很愿意跟她聊天，还表示想好好学英语。所以，面对许诺妈妈的指控，赵老师觉得很冤枉。

许诺妈妈接受内媒采访时哭诉，要给孩子讨个「说法」。

马女士认为，女儿长期遭受侮辱和体罚，不堪重负而自杀，学校未尽到管理保护职责。本已与校方签订《调解协议书》，协议是在公安和调解员见证下签署，学校基于「人道主义」给付2万元人民币慰问金，家属同意不再追究，但马女士称，当时极度悲痛，丧失了判断能力。马女士提出诉讼要求赔偿并撤销此前签署的调解协议。2025年10月30日，当地县法院一审判决：驳回马女士的全部诉讼请求。法院认为，孩子自杀的「时间、空间均与学校、老师的教学管理行为之间无直接关联，学校对孩子在家服药自杀的行为和后果亦难以预见和防范」。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

来源网址 : 珍惜生命李郑屋邨男子倒卧平台-现场证实不治 | 星岛头条

https://www.stheadline.com/breaking-news/3534433/