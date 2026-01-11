Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天津小吃「狗不理」英文定名「GO BELIEVE」 网民大赞：信达雅

即时中国
更新时间：20:45 2026-01-11 HKT
发布时间：20:45 2026-01-11 HKT

近日有网友发帖称，在商场店舗指示牌上看到「狗不理」包子的英文名竟是「Go Believe」（相信的意思），恰好与「狗不理」发音相似。天津狗不理包子人员证实，该英文商标多年前已注册，既迎合市场喜好，也便于向外国客人介绍。

网友赞：颇为信达雅　　

社交平台评论区中，有网友表示从未听说过这一译名，也有网友认为达到「信、达、雅」的翻译标准。还有网友分析，若使用拼音或按字面直译为「Dog Ignore」似乎不合适，「还是叫GO BELIEVE好听」。

狗不理包子始创于1858年，创始人乳名为「狗子」。他14岁到天津学艺，做出的包子口感柔软，生意兴隆，但由于他经常忙得无暇应酬，久而久之有了「狗子卖包子不理人」的说法，得名「狗不理」。狗不理目前已是天津著名小吃，也是国家级非物质文化遗产。

