「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机

央视军事频道旗下融媒体周刊《砺剑》周六（1月10日）发布题为《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。文章称，根据设想，中国未来将建造10万吨级空天母舰。空天母舰「鸾鸟」全长242米，翼展达到684米，最大起飞重量达到12万吨，可搭载88架「玄女」无人空天战机。

专家：技术实现只是时间问题

报道称，「玄女」战机在概念设计上是一款无人制空战机，机身双侧镂空的巨大介子环流发生器。它同时具备高机动性、高隐身性、智能化。作为空天战机，使用感应式力场驱动装置提供动力，不仅能在大气层内飞行，还能在大气层外作战，使用粒子加速炮、高超音速导弹等武器。

报道称，在2024年中国航展上，「白帝」空天战机1:1模型亮相。战机采用全频段隐身、有人无人飞行模式自由切换、无人机指挥和自适应发动机等先进技术，可以通过更换机载模块，快速切换任务属性。采用可变翼结构，根据高度、航速和飞行姿态实时调整气动布局。

另外，第七届中国天津国际直升机博览会上，「南天门计划」新机型「紫火」概念战机模型也首次亮相。在构想中，「紫火」作为通用垂直起降平台，深度融合自主 AI，能自由切换形态，在搜救、医疗空运、灾害应对等方面展现出多任务适应性，预定时速700千米至800千米，适应低重力、稀薄大气等多种环境。

中国军事专家王明志分析称，「南天门计划」是面向未来的前瞻性创新构想。技术快速迭代的时代，最大的阻力不是技术，而是观念。

王明志说，「南天门计划」将高超声速飞行、空天双模动力组合、超材料隐身、飞行器自适应构型、无人自主集群协同、AI赋能高效决策、定向能武器、空天往返等离散前沿技术，整合为以科幻战机为载体的体系构想，「这些离散的前沿技术，不是能不能实现的问题，而是哪些先实现、何时都实现的问题。」