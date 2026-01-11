亚运三金得主︱训练基地主任强索奖金被免职 王莉再举报猥亵女队员

2022年杭州亚运会龙舟项目三金得主王莉，继上月实名举报云南省松茂体育训练基地负责人范某文强行索要比赛奖金后，前日再度指控对方猥亵女队员、妻子吃空饷等。云南省体育局10日晚发通报，指范某文强索奖金基本属实，已免去其职务。

通报指，云南省体育局调查组核查王莉的指控后，确认情况基本属实，决定对范某文免职，相关部门并对范某文立案调查。至于王莉第二波有关猥亵的投诉，则未有提及。

现年23岁的王莉是云南省松茂体育训练基地皮划艇队运动员。2023年10月她在杭州亚运会女子12人龙舟200米、500米、1000米直道竞速赛，帮助国家队连获3枚金牌，成为云南首位亚运三金得主。

上月举报遭强索比赛奖金

上月王莉发视频实名举报训练基地负责人范某文向其索要国家发放的15万元人民币比赛奖金。她自称拒绝后遭到「报复」，上月15日，云南省体育局发布情况通报，称已成立调查组开展调查。

前晚王莉再次发声，称已于12月25日将举报材料当面交给调查组，包括范某文猥亵女队员等。公开的一段聊天纪录显示，疑似一名女队员写道：「他还老是对女生的一些私密部位动手动脚。」