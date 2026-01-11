独居人口料破亿形成消费圈 情感陪伴生活需求服务增

近年内地的独居人口数量不断上涨，有统计指出，预计2030年相关人口数量将达1.5亿至2亿，除老人外，越来越多青年人成为独居者。孤独经济、陪伴经济已成为新的消费蓝海，安全防护、情感陪伴、生活服务等多领域服务均有广阔创新空间。

据2023年中国统计年鉴，2022年约50万家庭户中，「一人户」占比高达16.77%。贝壳研究院《新独居时代报告》显示，到2030年中国独居人口数量预计将达到1.5亿至2亿人，其中20岁至39岁的独居青年将从2010年的1800万人，增至4000万至7000万人，增长约1至2倍。



针对此需求，一批精准的产品与服务涌现。比如外卖行业巨头「美团买菜」推出小份菜专区，成为独居群体日常饮食的重要选择；情感陪伴领域，为用户提供个性化聊天、情绪疏导等服务的AI虚拟陪伴产品，也迎来爆发式增长，成为独居青年缓解孤独的重要方式。

在「死了么」App爆火前，该开发团队也已涉足孤独经济，曾上架过另外一款叫「CareeAI」的App，主打7×24小时线上专属家庭安全助理。