Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特价机票︱上海飞深圳仅¥27网民疯抢 海南航空全部认数

即时中国
更新时间：18:53 2026-01-09 HKT
发布时间：18:53 2026-01-09 HKT

不少人经常留意航空公司特价机票，随时出手抢购，以配合旅游计划。今日（9日），有网民发现，海南航空部分航线有超低价机票，即时引起抢购和热议。事后航空公司发声明，指出系统故障，不过会承认所有已出售的机票。

《南方都市报》报道，事发于周五（9日）上午，网民在社交平台发文称，「海南航空部分航线机票出现bug，票价只要几十元或百来元」。有指，系统推出的机票如上海飞深圳的机票低至27元（人民币‧下同）、深圳到北京低至200元、深圳到乌鲁木齐低至366元等。

海南航空相关负责人表示，当天10时左右，因系统临时故障，部分航线机票价格显示异常，航司已第一时间紧急排查处理，目前均已恢复正常。期间已售出的机票（支付成功并已出票）全部有效。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
7小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
7小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
9小时前
港铁老翁争位施袭｜据悉老翁事隔5日终落网 涉「兜锤窝面」打女乘客惹众怒
港铁老翁争位施袭｜72岁翁事隔5日终落网 涉「兜锤窝面」打女乘客惹众怒
突发
1小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
2小时前
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
饮食
5小时前
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
11小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
9小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
2026-01-08 20:00 HKT