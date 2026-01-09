特价机票︱上海飞深圳仅¥27网民疯抢 海南航空全部认数

不少人经常留意航空公司特价机票，随时出手抢购，以配合旅游计划。今日（9日），有网民发现，海南航空部分航线有超低价机票，即时引起抢购和热议。事后航空公司发声明，指出系统故障，不过会承认所有已出售的机票。

《南方都市报》报道，事发于周五（9日）上午，网民在社交平台发文称，「海南航空部分航线机票出现bug，票价只要几十元或百来元」。有指，系统推出的机票如上海飞深圳的机票低至27元（人民币‧下同）、深圳到北京低至200元、深圳到乌鲁木齐低至366元等。

海南航空相关负责人表示，当天10时左右，因系统临时故障，部分航线机票价格显示异常，航司已第一时间紧急排查处理，目前均已恢复正常。期间已售出的机票（支付成功并已出票）全部有效。