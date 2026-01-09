景德镇车祸灭门案｜江西男司机被判死缓 图「卸膊」Tesla刹不了车

江西景德镇一家三口灭门案经过三次延期后，2026年1月9日，江西省景德镇市中级人民法院对被告人廖某宇一审公开宣判，被告人廖某宇因犯以危险方法危害公共安全罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。

和女友争论「鹦鹉何时学舌」

2024年10月2日晚6时42分，江西景德镇昌江大道，20岁的廖于开车去吃饭，途中和女友发生争吵，据称是和女友争论「鹦鹉何时学舌」，他认为鹦鹉是五六千年前学舌，孙某某认为鹦鹉学舌时间更晚，两人斗嘴后陷入沉默。当天堵车，等了好几趟红绿灯，等到下一个绿灯亮起时，廖于情绪失控一脚油门冲出去，两次加速至100％，14秒后，车速提升至时速129公里。

31岁的胡立和30岁的妻子清清刚停下车，正抱著孩子过马路到母亲家吃团圆饭。2秒后，两人被撞飞，怀中不满1岁的小梓当场去世，大人随后经抢救无效离世。

廖父通过私信、电话和接受采访的方式，持续向被害人家属施压，从「希望儿子赡养对方」到「赔偿80万」，并为捍卫儿子与网友「对骂」，称舆论影响司法公正，还称儿子一旦被判死，「自己的命也不要了」。

鉴定认为车辆没问题

该案争议焦点是廖于应被判交通肇事罪还是危险方法危害公共安全罪。一审时，被告辩护方提出，廖于应被判交通肇事罪，由于其肇事后并未逃逸，顶格处罚最高刑期七年；而代理人和检方均坚持危险方法危害公共安全罪，根据其主观恶意程度最高可判决死刑。

廖于辩称，该车辆是自己从广东购买的二手特斯拉（Tesla），他不知道车辆为何刹不了车。廖父曾称，儿子提新车才五天，没怎么开过。不过，检方提供证据显示，廖于取车后曾将该车从广东开到南昌，再从南昌开到景德镇，此前已上路至少1000多公里。

鉴定报告和事故交通报告内容显示，该特斯拉车辆为广东牌照，户主为第三人，案发前无车辆故障问题。鉴定意见为：「转向系、制动系、行驶系及前照灯符合相关要求。」

14秒连续加速，两脚踩到底的油门，撞车前接近129公里的时速，夺走了三条生命。死者胡立父亲回忆，法庭上，廖于承认在第一次将车辆电门踩至100%时，车内的女友曾劝他慢一点。对于为什么又再次将电门踩至100%，廖于辩称搞不清楚，称自己当时「头脑是蒙的」。

检方出具的笔录内容显示，廖于与女友孙丽曾闹过分手。孙丽在笔录内容中称，廖于在谈恋爱之前「是一个很善解人意的人」，但谈恋爱之后显露出「大男子主义」的一面，她因受不了而与对方分手，廖于多次上门求复合。

20岁的廖于大专没有毕业，事发之前，他干过多个行业，在医美机构做销售代表，长期租住在南昌市。当天在车内，廖于还向孙丽吐诉，在南昌美容医院的销售工作工资太低，国庆节后要辞职：「劳动和报酬不匹配」，觉得单位亏欠了他。

胡父怎么也想不到，这些琐碎的不快，竟会酿成了一家三口死亡的风暴。