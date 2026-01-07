李在明结束访华： 「限韩令」或逐步化解 盼再租借一对大熊猫

韩国总统李在明今在上海结束为期4天访华行程后，启程回国。韩媒披露访华细节称，李在明提出希望中方再租借一对大熊猫，安置于韩国第二大国家级动物园——光州牛峙动物园。他表示，此访取得的进展超出预期，预计中国「限韩令」有望逐步得到解决。

李在明上午出席韩中风险初创企业峰会，下午访问大韩民国临时政府旧址，此地是重要的韩国民族独立运动遗址，过往已有多名韩国总统到访。

韩联社报道，韩国环境部长官金星焕昨天会见中方有关部门负责人，双方回顾两国大熊猫合作项目取得的成果，并商定今后进一步深化合作。目前，包括2023年出生的双胞胎「睿宝」和「辉宝」在内，共有4只大熊猫生活在韩国爱宝乐园。

李在明在上海与随行记者团举行午餐座谈会时指出，中国政府一直否认「限韩令」的存在，但此次措辞则略不同于以往。他引述中国国家主席习近平主席周一的元首会谈上表示：「冰冻三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功，瓜到熟时蒂自落」，并指这才是准确的说法。他认为，这番话也意味著中国今后将为解决相关问题付出努力。

韩国在2016年因部署美国「萨德」反导弹系统导致中韩关系跌入谷底，不仅经贸合作受到影响，韩国影视剧和艺人还被限制进入内地市场。

对于韩中两国国内存在的反华、反韩情绪，李在明表示，他和习近平对改善这项问题的必要性达成了共识，因两国社会中存在的对立情绪不断扩散，严重阻碍两国交流合作。他相信，韩中关系已发生很大变化，有必要推动竞争中的合作、合作中的竞争。