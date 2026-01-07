远洋渔船命案︱杀害船长抛尸公海 行凶船员一审被判死刑

今年3月中旬，一名远洋渔船的船长在印度洋公海海域被船员杀害，并抛尸落海，凶手其后被警方控制。据「澎湃新闻」1月7日报道，威海中院日前对该案作出一审宣判，疑犯林某兵被判处死刑。

案件回顾

2025年3月20日凌晨，遇害渔船船长的女儿小星（化名）曾在小红书上发帖称，其身为船长的父亲于3月11日在印度洋公海海域作业时被船员杀害并抛向公海。

去年3月警方通报。

涉事船只「鲁荣远渔370」。

死者女儿发文。

同年3月24日晚，威海海警局发布「情况通报」称，3月11日，荣成市一艘远洋渔船在公海发生一宗刑事案件，致1人死亡。威海海警局已于3月12日立案，犯罪嫌疑人已被控制。

4月8日内媒报道指，从遇害船长家属小星处了解到，她接到警方电话，被告知父亲遇害的船只已经返港靠岸，嫌疑人已被抓获，但父亲的遗体未被找回。4月7日，家属配合调查采集血样，正在走刑事案件取证流程。

小星表示，此前未靠岸时，嫌疑人是被船上的其他人控制著。对于案发原因，家属无从得知，只能等待警方调查。

小星回忆，父亲是山东省威海市荣成人，从她小时候就一直在海上工作。这是第一年父亲上远洋渔船做船长，为了筹集自己的嫁妆。上次见到父亲还是2024年6月端午回家，2024年8月26日，父亲从家中出发前往公海作业，本计划于2025年6月下旬返航，参加她7月份的婚礼。