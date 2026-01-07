Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「尿袋」自燃｜上海地铁男客外套著火月台狂奔 一个月前购入具3C认证｜有片

即时中国
更新时间：11:05 2026-01-07 HKT
发布时间：11:05 2026-01-07 HKT

上海地铁发生充电宝（港称流动电源，俗称尿袋）自燃事件。1月5日，15号线上海西站站台一男乘客随身携带的尿袋自燃，现场工作人员发现后，立即组织应急处置，使用灭火器迅速将火扑灭，未影响地铁正常运营秩序。

自燃时不在使用状态

从网上流传闭路电视画面可见，该乘客从大堂乘手扶电梯下行至月台时，其外套一侧冒出明火。月台候车乘客察觉后，吓得迅速躲避。

相关新闻：「尿袋」等3C认证标志将新增追溯二维码 明年3月试行

经内媒报道，该充电宝为乘客去年12月购入，产品本身具有3C认证，而事发时它并未处于使用状态。

相关新闻：广州地铁｜烈士陵园站发生「尿袋」自燃 乘客烧到裤「穿窿」

不在使用中为何自燃？ 

据了解，流动电源即使在静置状态下，仍可能因内部短路、电芯或保护电路质量隐患、既往累积的物理损伤、环境温度影响，或以往不当充电遗留的电池微损等多种因素引发。

既然风险可能潜藏于产品生命周期的各个环节，那么在挑选和使用时多留一份心、多把一道关，成了最有效的安全保障。

相关新闻：长沙地铁乘客险一镬熟 充电宝致女生衣服「自燃」肇祸

将新增「追溯二维码」

近年来，流动电源因质量问题或使用不当经常引发起火、爆炸，导致住房火灾、航班返航，甚至造成人身伤亡，其安全问题引发公众关注。

为了加强安全性，除了去年的「产品3C认证标志」规定外，日前，市监局（国家认监委）发布公告，自2026年3月起对充电宝、燃气燃烧器具、电动自行车等共计3类11种高风险产品实施CCC认证标志试点改革。要求CCC认证在原有标志图案右侧追溯二维码，二维码信息由认证机构在签发认证证书时免费向获证企业提供。

追溯二维码可查询该产品是否获得CCC认证证书、证书状态是否有效，以及生产者名称、产品规格型号、发证机构名称等责任主体的关键信息，建立了责任追溯链，可精准防范和打击假冒认证标志、虚假认证等违法行为，保障消费者权益。 
 

