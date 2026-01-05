Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「中国特朗普」｜重庆网红抵达洛杉矶 Trump式英语与粉丝互动︱有片

即时中国
更新时间：10:41 2026-01-05 HKT
发布时间：10:41 2026-01-05 HKT

有「中国特朗普」之称的重庆网红陈睿(Ryan Chen)首次赴美，经香港转机抵达洛杉矶，以Trump式英语与当地市民和粉丝互动，之后将转往拉斯维加斯。

「各位，我刚在洛杉矶落地，传说中的金州，我马上感觉到能量，很强大很强大（very strong very powerful）。」陈睿以特朗普式夸张语气和姿势在洛杉矶机场宣布。

相关新闻：「中国特朗普」｜重庆网红Trump式英语爆红 宣布1月赴美冀见真身

他还买汉堡，与店员互动，有中国女粉丝兴奋地和他合影。也有自称是美国地产经纪的女子，说在titok关注他，陈睿打趣说不准备买房子。

42岁的陈睿是重庆人，其主业是民营设计院的集团市场商务，自2024年夏天开始做自媒体，并计划开展英语培训。他之前没去过美国，也没留过学，惟妙惟肖的「特式」英语是自己练出来的。美国有线电视新闻网（CNN）和《纽约时报》都曾专门报道过他。

 

