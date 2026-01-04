Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

哈尔滨冰雪大世界｜新作受追捧 超大玫瑰冰瀑奇景成打卡顶流

哈尔滨冰雪大世界近日推出全新景观「玫瑰冰瀑」，以超大规模与浪漫设计迅速在网上爆红，不少游客形容，这是「零下20度的童话情书」，相关画面掀起大量转传与讨论，吸引多数人前去打卡。

现实版《冰雪奇缘》

据《人民日报》报道，这座玫瑰冰瀑高约5米，以象征爱情的「心心相印」为基底，镶嵌数万朵手工雕刻的冰晶玫瑰。冰雕花瓣层层堆叠、线条细致，在白天自然光照下晶莹剔透，如钻石般折射细碎光芒，夜晚则搭配1670万色LED灯光，呈现蓝白渐层与玫瑰红交错的梦幻效果，被网友形容宛如现实版《冰雪奇缘》。

官方指出，该作品以「献给冬日的心动告白」为主题，刻意强化仪式感与情感连结，锁定年轻族群与情侣客群。冰瀑采用松花江天然冰体打造，并创新导入植物色素制冰技术，透过蝶豆花、茶叶等天然萃取色素，营造柔和渐层色彩，同时在冰体内嵌智能感测器，即时监测结构裂缝，结合北斗定位系统提升整体安全性。

内地社交平台被「玫瑰冰瀑」的照片洗板，网友纷纷晒出打卡照，「尔滨你是有点浪漫在身上的」标签单日阅读量突破上亿，南方网友纷纷留言「实名羡慕」、「错过要等一年」，不少情侣与闺蜜更将此处视为冬季必拍打卡景点。

值得一提的是，除了冰瀑玫瑰，冰雪大世界当中还有冰扇藏花、天使之翼、冰凝爱意等多处网红打卡点惊艳亮相。冰扇藏花是将玫瑰冻在冰块里面，游客可以拍照打卡。

冰雪大世界园区客服人员表示，景区每年的冰雕都会更新升级，其中标志性的冰雕会保留，比如大滑梯和摩天轮，其余的如冰瀑玫瑰就是新加的。

