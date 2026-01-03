福田口岸｜背包藏金龙鱼出境 赴港女客被海关查获｜有片

近日，一名女游客携带属于濒危物种的金龙鱼在福田口岸出境，被海关关员查获。

注水胶袋偷运金龙鱼

据「海关发布」，皇岗海关关员在福田口岸对出境旅客及其行李物品进行监管时，发现一名女性旅客未向海关申报，随身携带的手拉车和背包过机检时出现异常，海关关员随即对其进行拦截检查。

相关新闻：莲塘口岸︱两男女好识叹？ 偷运2.7KG燕窝北上过关被截︱有片

相关新闻：西九龙站︱阿富汗男偷运11件文物出境 公元前2世纪瑰宝险流海外︱有片

经进一步检查，海关关员分别在该旅客携带的背包及手拉车上的两个袋子内发现充气注水的透明塑料袋各1个，每袋中均装有活体鱼1条，共计3条。

经深圳海关动植物检验检疫技术中心鉴定，上述3条活体鱼均为美丽硬骨舌鱼，又称「金龙鱼」，属于濒危野生动植物种。目前，该批鱼已移交深圳市规划和自然资源局福田管理局收容救护。

根据内地法规，除合法持有野生动植物进出口证书外，禁止携带濒危物种及其制品进出境，情节严重构成犯罪的将依法追究刑事责任。