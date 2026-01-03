Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

福田口岸｜背包藏金龙鱼出境 赴港女客被海关查获｜有片

即时中国
更新时间：13:08 2026-01-03 HKT
发布时间：13:04 2026-01-03 HKT

近日，一名女游客携带属于濒危物种的金龙鱼在福田口岸出境，被海关关员查获。

注水胶袋偷运金龙鱼

据「海关发布」，皇岗海关关员在福田口岸对出境旅客及其行李物品进行监管时，发现一名女性旅客未向海关申报，随身携带的手拉车和背包过机检时出现异常，海关关员随即对其进行拦截检查。

相关新闻：莲塘口岸︱两男女好识叹？ 偷运2.7KG燕窝北上过关被截︱有片

相关新闻：西九龙站︱阿富汗男偷运11件文物出境 公元前2世纪瑰宝险流海外︱有片

经进一步检查，海关关员分别在该旅客携带的背包及手拉车上的两个袋子内发现充气注水的透明塑料袋各1个，每袋中均装有活体鱼1条，共计3条。

经深圳海关动植物检验检疫技术中心鉴定，上述3条活体鱼均为美丽硬骨舌鱼，又称「金龙鱼」，属于濒危野生动植物种。目前，该批鱼已移交深圳市规划和自然资源局福田管理局收容救护。

根据内地法规，除合法持有野生动植物进出口证书外，禁止携带濒危物种及其制品进出境，情节严重构成犯罪的将依法追究刑事责任。 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
22小时前
01:07
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
5分钟前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
4小时前
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
投资理财
7小时前
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
01:06
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
突发
3小时前
六旬投资公司老板薄扶林水塘失踪4日 救援人员通宵搜索今晨寻回送院
突发
3小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」。
13:26
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」
影视圈
15小时前
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
影视圈
15小时前