王鹤棣王心凌同台炸场 智元机械人灵犀X2亮相湖南卫视爆红｜有片

2025年12月31日，智元推出首个「能文能武，唱跳全能」的机械人艺人天团登上京东《2025-2026 湖南卫视芒果 TV 跨年演唱会》，灵犀X2、远征A2、精灵G2、四足机械人D1的全能表现炸场，不仅与王心凌、王鹤棣同台演出，还化身机械人艺人走红毯、上舞台走秀、进入直播间卖货，用科技与文娱的碰撞，打造跨年夜现象级名场面。

舞台上，灵犀 X2 与王心凌合作甜歌串烧，同步舞步精准适配甜歌韵律；其与王鹤棣携手带来《闻机起武》，8 台灵犀 X2 接连完成后空翻、踢腿等高难度动作，尽显力量感。红毯环节，远征 A2 现场赋诗、灵犀 X2 展示武术，应答记者提问从容不迫。

场外，机械人天团化身 「全能打工者」：京东直播间内，远征 A2 与孟子义、张颜齐唱歌接龙、即兴说唱、书写新春祝福，灵犀 X2 同台斗舞；快闪店中，成员们与观众互动拍照，精灵 G2 表演抖空竹、华尔兹，熊猫与醒狮造型的四足机械人 D1 萌翻全场。此次亮相不仅展现了智元机械人在唱跳、互动等方面的全能实力，更传递出人形机械人融入日常生活的未来信号。