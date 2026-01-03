元旦假｜陕西太白山数百游客滞留 部分零下10几度徙步落山

2026年1月2日晚，数百名游客在太白山景区排队等候下山班车时，因降雪导致道路结冰，车辆行驶困难，部分游客滞留数小时，选择徙步下山。

太白山游客亲述状况

据《极目新闻》，1月2日晚，多名网友发帖称，数百名游客滞留在陕西宝鸡市太白山景区。晚上9时许，多名游客表示，夜晚在太白山景区滞留了几个小时，数百名游客排队等候下山的班车，山上温度很低，零下十几度，还飘起了大雪。现场视频中还传出游客高喊「退票」的声音。

2日晚9时许，受访的陈女士表示，她刚刚坐大巴从太白山上下来，大概在山上滞留了4个小时，目前正在办理退票服务，景区提供了免费的泡面和热水。陈女士在景区直通车第二段下车的地方排队等待下山的大巴车，她于下午5时开始排队，排队队伍延续几公里，因为等了很久没有车上来，于是她和同伴往下面走。「我们是最早往下面走的，差不多晚上7点40分左右坐上了大巴车，但是上车之后一直在车内坐著。」陈女士说，山上大概滞留了数百人，夜晚道路都结冰了，气温非常低。

另一位游客杨女士表示，她2日上山的时候就在红桦坪等车等了两三个小时，下山的时候又等车等了两三个小时。只有徒步一路往下走，一天没吃东西了，感觉特别冻。

眉县文化和旅游局工作人员表示，晚上7点左右，景区大概有五六百人滞留，局领导已经到现场进行调度了。

眉县政府服务热线客服当晚表示，傍晚已经收到了情况的反馈，眉县政府已经组织人员和车辆前去疏通，全力保障游客安全下山，同时也会为游客做好保暖、输送食物。

太白山景区公告临时闭园

据了解，太白山景区此前有索道可以下山。不过，正值验。检验期间，索道暂停运营。

景区工作人员表示，截至当晚8点半，山上所有游客都已坐上摆渡车，预计晚10点左右就可以全部到达山下的游客服务中心。他指出由于降雪造成道路结冰，景区车辆行驶困难，出于安全起见，景区先清理结冰路面，之后给大巴车安装防滑链，延误了一些时间。

1月2日晚9时57分许，太白山景区发布临时闭园公告称，受降雪天气影响，景区内道路出现积雪与结冰现象。为切实保障广大游客的人身安全，太白山景区决定于1月3日临时闭园，暂停对外接待游客。

资料显示，陕西太白山国家森林公园位于陕西宝鸡，秦岭北麓，位于眉县、太白县、周至县三县境内。