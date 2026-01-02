放狗不牵绳伤人最高拘10天 饲主自研「行狗记录仪」防碰瓷

1月1日，新修订的《中华人民共和国治安管理处罚法》正式落地实行，被称为「史上最严」。此次修订首次将犬只不牵绳伤人、宠物扰民、违规饲养烈性犬等行为纳入法律惩戒范畴，根据情节轻重，相关责任人最高可面临10日拘留或1000元人民币罚款的处罚。内地不少饲主担心被碰瓷，因此DIY「行狗记录仪」，记录犬只的行迹，避免遭诈欺勒索。新规也带动狗绳、嘴套、宠物定位仪等防护用品热销。

狗绳、记录仪等用品热销

据封面新闻报道，新修订的养犬新规均获得宠物主人及民众的支持，指新规明确处罚标准，邻里之间因犬只引发的口角争执有望大幅下降。

一名家住四川成都青羊区的李先生养了一只柴犬，为了避免不必要的纠纷，他特意调整了遛狗时间。「以前早晚饭后遛狗，现在专门等上午9点后、下午3点前，避开老人买菜、孩子上学的高峰时段（繁忙时间）。」他坦言，希望在规则框架下，找到更稳妥的相处方式。

此外，在宠物防护装备市场中，一款由养犬人自主研发的全方位「行狗记录仪」近期在社交平台悄然走红，受到多位网友热议和点赞，其研发者王鹏是一位两岁西高地犬（西莎狗）「樱桃」的主人，也是一名传媒专业出身的摄影爱好者。他与朋友设计出可佩戴于颈部或手臂的记录装置，从饲主视角拍摄遛狗过程，避免画面过低或作不便。

他研发的「行狗记录仪」在社媒平台发布后，第一篇贴文就有20万阅读量。王鹏直言，没想到市场需求会如此旺盛，五天咨询量就有5000多、预售订单就超过了200个。

「订单数量可观，其实也从侧面反映了养犬人的担忧」，王鹏坦言，许多买家在咨询时都表示，这个产品哪怕只派上一次用场，能避免一次纠纷，就物超所值。 「他们要的不是一个简单的拍摄工具，而是一份应对风险的安全感」。

此外，新规也带动了合规养犬装备市场的热度。各大电商平台狗绳、嘴套、宠物定位仪等合规防护用品咨询量、下单量双双激增，多款热销单品月销量环比增长数倍，在某店铺一款售价89元人民币的反光防挣脱狗绳月销售已突破1.2万件。成都多家线下宠物店店主表示，近期加强牵引绳、静音嘴套最受青睐，部分热门款式时常断货。