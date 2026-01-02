Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

洛阳博物馆唐代陶马「发软蹄」？ 展示柜内跌倒两足碎裂

即时中国
更新时间：14:45 2026-01-02 HKT
发布时间：14:45 2026-01-02 HKT

中国疑再有珍贵文物损毁。河南洛阳博物馆一只距今逾千年的唐代彩绘贴金陶马，被发现在展示柜内倒下，腿部断裂。馆方至今未有回应，该展品是否真品，以及损毁原因。

文物已撤回库房调查

极目新闻报道，网上1月1日流传影片及照片，显示在洛阳博物馆，一个玻璃展示柜内，有一匹据介绍是在1988年4月偃师市出土的唐代陶马，倒在玻璃柜内，右侧两足断裂破碎。

一名导游介绍，1日晚上6时许，她看到展柜中这匹陶马还是正常展出的形态，没多久有消息说「马倒了」。2日上午，她看到该展柜已更换展品。

洛阳博物馆工作人员向大风新闻表示，涉事文物已撤回库房，至于陶马是倒下，还是碎了，对方指要研究具体原因，由官方通报为准。

内媒记者多次拨打洛阳市文物局电话，均未接听。

 

 
 

