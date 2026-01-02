中国观察：今年续高压反腐 料现「巨虎」

「要始终保持反腐败高压态势……做到一步不停歇、半步不退让，决不能让腐败分子有任何藏身之地，任何人都不要心存侥幸、抱有幻想。」2026年1月1日出版的《求是》杂志发表国家主席习近平在二十届四中全会闭幕会的讲话，共分三大部分，当中包括「全面从严治党」，篇幅之大，语气之凌厉令人侧目。这也意味着今年仍将继续霹雳反腐，还将有「巨虎」浮出水面。

2025年，共有65名中管干部（多数为省部级）落马，当中有8名正部级高官，超过2024年的58名中管干部受查。这还未包括原中共政治局委员、中央军委原副主席何卫东等一批落马的高级将领。

种种迹象显示，2026年反腐仍将保持高压状态。习近平在四中全会说，「党的自我革命和经济社会发展是紧密相联、相互促进、相得益彰的」，这实际上是驳斥「反腐影响经济」之说。他还提出要以「一把手」为重点对象，紧盯重大政策制订、重大工程审批、大额资金安排、干部选拔任用等重要事项。

上周召开的政治局会议，更强调2026年「以更高标准、更实举措推进全面从严治党」。1月12日至14日召开中纪委第五次全体会议，相信将对反腐败提出具体部署，「搞搞新意思」。

在政治局民主生活会，习近平更是敲打高级干部，「要怀德自重、洁身自好，反对特权思想和特权行为，管好身边人身边事，真正做到清正廉洁」。

军队经过刮骨疗毒，上将只剩下寥寥几个，相信针对高级将领的反腐高峰期已过。去年揪出「军老虎」何卫东，中共中央最高决策机构政治局剩下23人，今年还会揪出哪只「巨虎」，拭目以待。

纪晓华