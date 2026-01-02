Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察：今年续高压反腐 料现「巨虎」

即时中国
更新时间：09:17 2026-01-02 HKT
发布时间：09:17 2026-01-02 HKT

「要始终保持反腐败高压态势……做到一步不停歇、半步不退让，决不能让腐败分子有任何藏身之地，任何人都不要心存侥幸、抱有幻想。」2026年1月1日出版的《求是》杂志发表国家主席习近平在二十届四中全会闭幕会的讲话，共分三大部分，当中包括「全面从严治党」，篇幅之大，语气之凌厉令人侧目。这也意味着今年仍将继续霹雳反腐，还将有「巨虎」浮出水面。

2025年，共有65名中管干部（多数为省部级）落马，当中有8名正部级高官，超过2024年的58名中管干部受查。这还未包括原中共政治局委员、中央军委原副主席何卫东等一批落马的高级将领。

种种迹象显示，2026年反腐仍将保持高压状态。习近平在四中全会说，「党的自我革命和经济社会发展是紧密相联、相互促进、相得益彰的」，这实际上是驳斥「反腐影响经济」之说。他还提出要以「一把手」为重点对象，紧盯重大政策制订、重大工程审批、大额资金安排、干部选拔任用等重要事项。

上周召开的政治局会议，更强调2026年「以更高标准、更实举措推进全面从严治党」。1月12日至14日召开中纪委第五次全体会议，相信将对反腐败提出具体部署，「搞搞新意思」。

在政治局民主生活会，习近平更是敲打高级干部，「要怀德自重、洁身自好，反对特权思想和特权行为，管好身边人身边事，真正做到清正廉洁」。

军队经过刮骨疗毒，上将只剩下寥寥几个，相信针对高级将领的反腐高峰期已过。去年揪出「军老虎」何卫东，中共中央最高决策机构政治局剩下23人，今年还会揪出哪只「巨虎」，拭目以待。

纪晓华 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
19小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
10小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
14小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
13小时前
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突发
11小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
19小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
19小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
21小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
15小时前
西贡咸田湾除夕沦陷 「帐篷海」灯火通明嘈杂 遍地垃圾厕所肮脏欲呕
西贡咸田湾除夕沦陷 「帐篷海」灯火通明嘈杂 遍地垃圾厕所肮脏欲呕
突发
8小时前