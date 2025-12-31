谢霆锋见哈尔滨书记于洪涛 乖乖坐姿成热话被戏称「见班主任」

港星谢霆锋日前在哈尔滨参加世界旅游经济论坛，获中共哈尔滨市委书记于洪涛会见。谢霆锋双手平放膝上，罕见的「乖巧坐姿」引发网路热议，成为公众关注的核心焦点。原来，他此次并非以艺人身份，而是以「锋味创始人」的企业家身份参加论坛。

以企业家身份推动文旅

12月16日，黑龙江省委常委、哈尔滨市委书记于洪涛会见谢霆锋等嘉宾。哈尔滨电视台播出会见画面，谢霆锋身穿深色正装，双手平放膝上、身姿笔挺，与此前舞台或商业活动中的洒脱形象形成强烈反差。

不少网民用「紧张」、「乖巧」描述其状态，也有的调侃其神态「像被班主任谈话的学生」，甚至戏称这是「人生尴尬时刻Top级场面」。

原来，当天于洪涛先后会见出席「世界旅游经济论坛•黑龙江2025」的多位嘉宾代表，除了谢霆锋，还有The Mall集团总裁素帕拉•安普，香港文化艺术盛事委员会主席郑志刚，宇树科技创始人王兴兴，香港体育协会暨奥会副会长霍启刚等嘉宾。

谢霆锋此次赴哈纯属论坛公务行程，并非娱乐活动。他作为企业家代表参与论坛英文演讲，分享「美食连接东西方文化」的理念，呼应其近年深耕食品商业及文旅融合的跨界身份。

12月16日，他以「锋味」创始人身份，参与论坛对话环节，分享了对跨界创业、文旅融合及未来创新的独到见解。他表示自己跨界影视、音乐、美食等多个领域，成功在于发现底层逻辑的相通。「我自己一定是先要喜欢。」

论坛期间，谢霆锋在哈尔滨的明星效应，拉高公众对哈尔滨冬季旅游及特色美食的关注。他现身铁锅炖餐厅，并与糖葫芦摊贩合影留念的亲民行为，迅速引网友热议。

哈尔滨著名的美食红肠与「锋味」烤肠有没有结合的可能性？谢霆锋说：「其实我在来哈尔滨的路上也在想这个题目，我昨天下飞机就去吃了铁锅炖，我觉得非常有这个可能性，但是我也不敢这么轻易说行还是不行，因为食品最难的地方就是安全性、稳定性、统一性以及物流等，要做任何的新产品，都会考虑到很多元素，现在稳定性是我们的一个最大的挑战。」