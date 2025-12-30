Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

艺人灵超疑不满「私生饭」怼脸拍照 扯头发摔落地抢手机

即时中国
更新时间：22:27 2025-12-30 HKT
发布时间：22:27 2025-12-30 HKT

12月30日，有网友称在高铁济南东站，艺人灵超被「私生饭」追着拍照，镜头几乎要贴上他的脸，灵超情绪失控拖拽女生头发并将其推倒在地。经纪公司回应称，灵超仅抢摔对方手机，未发生任何肢体暴力。

「私生饭」是指特别疯狂的粉丝，超越一般支持，采取跟踪、偷拍、骚扰等极端方式，侵犯明星私人生活与隐私的狂热粉丝。在追星文化热烈的南韩，不时传出艺人被疯狂「私生饭」跟踪回家，甚至「追入屋」。内地「私生饭」现象则有从娱乐圈往外蔓延至骚扰运动员的趋势。

相关新闻：男星田栩宁狂迷与偶像同机 硬闯商务舱空姐奋力阻止︱有片

事情发生在济南东站。网传画面中，2个女生举着手机，镜头几乎要贴上灵超的脸。灵超突然转身，发生拉扯、推搡，场面一片混乱。

另一个片段显示，一名穿白色长外套的女生高铁站停车场等车，灵超一开门她便走上前拍摄，灵超跳下车即捉住女生，一手抓手机一手搭膊头，转了一转抢到手机并把女生甩开。女生试图追上车，被工作人员拦住。

事后，经纪公司回应称，灵超仅存在抢夺对方手机及摔坏屏幕的行为，未发生任何肢体暴力。

内媒报道，涉事女生被认定为长期骚扰灵超的「私生饭」，双方已就手机损失协商赔偿，且无警方通报或完整监控证实肢体冲突。灵超被曝以往多次与「私生饭」冲突。7月17日，他也曾因私生粉近距离对脸拍摄，情绪激动下直接抢过对方手机并丢在地上。

今年10月，灵超曾表示被报复性回击，包括偷拍、造谣、煽动舆论颠倒是非黑白等，喊话「私生饭」法庭见。

公开资料显示，灵超（didi），本名李英超，2001年1月出生于河北省，流行乐男歌手，男子演唱组合ONER成员，毕业于上海戏剧学院2019级戏剧影视表演专业。

